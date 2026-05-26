Új vezetőt nevezett ki a Tisza Budapesten

Orbán Árpád lesz a Tisza új frakcióvezetője a fővárosban – olvasható a Tisza Budapest Facebook-oldalán. Mint írták, Orbán Árpád közgazdászként, jelentős banki és államháztartási vezetői tapasztalattal, valamint szervezeti irányításban szerzett tudásával veszi át a frakció vezetését. A fővárosi munkában eddig is aktívan részt vett, a Tulajdonosi Bizottság elnökeként következetes és felelősségteljes munkát végez, most pedig ebben a szellemben vezeti tovább a frakciót.

Vezetői munkája során több száz emberért felelt, szakmai pályája során pedig kiemelt szerepet kapott a felelős gazdálkodás, az átlátható működés és a világos döntéshozatal. A fővárosi munkában is ezt képviseli: emberekkel és emberekért dolgozik, ami megmutatkozik a nyugdíjasokat és a fiatalok mentális egészségét érintő sikeres előterjesztéseiben is.