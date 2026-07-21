Újabb 200 dolgozót küld el a Mediaworks

Újabb leépítést tervez az előző kormány propagandájának zászlóshajója,a Mediaworks, írja a Nyugat.hu, a hírt a 444.hu vette észre. Az egyelőre nem megerősített információk szerint az összes megyei lapot kiadó vállalat összesen mintegy 200 főt akar leépíteni a napokban.

A Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia. Bár a vezetőség már felajánlotta az önkéntes távozást, eddig csak egy munkatárs élt ezzel a lehetőséggel.

A volt kormánypropandagát kiszolgáló lapoknál a választás óta zajlik a folyamatos leépítés. Június közepén a Mediaworks közel 200 dolgozó leépítését jelentette be, mindenkit elküldtek a Pesti Srácoktól, megszűnt a Ripost, a Bors nem jelenik meg már nyomtatott formában, és a Magyar Nemzet hetilappá alakult stábjának a felét is kirúgták azt követően, hogy a Fidesz elvesztette április 12-én az országgyűlési választást.