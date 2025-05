Újabb állami milliárdok: idén Balásy Gyula cége szervezi a Szent István-napi tűzijátékot

A Szent István-napi tűzijáték megszervezésére az idén a Lounge Event Kft.-vel kötött szerződést az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. – tudta meg az Mfor.hu. Az aláírt szerződés szerint komplex rendezvényszervezési és kommunikációs ügynökségi feladatok ellátásáról van szó, tehát nemcsak a látványosságról, hanem az előkészítésről és a tájékoztatási feladatokról is. Az állami ünnep ennél többe fog kerülni, a tűzijáték ugyanis csak a rendezvénysorozat egy eleme, erre a kontraktusban külön ki is térnek:

A szerződés egy része

Fotó: Mfor / NKOH

A tűzijátékra vonatkozó szerződést március 6-án írták alá, a teljesítési időszak legfeljebb szeptember 30-ig tart, de a megbízás korábban is megszűnhet, ha a keretösszeg – beleértve az opciós részt is – kimerül.

A keretösszeg nettó 2 milliárd 415 millió forint plusz áfa (azaz bruttó 3 milliárd 66 millió forint), amely magában foglalja a 30 százalékos, nettó 724,5 millió forintos opciós részt is.

Tavaly az Rtl.hu írta meg, hogy tűzijáték és kapcsolódó rendezvények szervezésére a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nettó 1 milliárd 893 millió 839 ezer forintos (bruttó 2 milliárd 390,5 millió) keretszerződést kötött Balásy Gyula érdekeltségeivel. Itt természetesen nem álltak meg a költségek, hiszen a programsorozat ennél jóval nagyobb tétel szokott lenni: a Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) tavaly 12,5 milliárd forintot adott a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a megrendezésre, ezt akkor a K-Monitor mutatta be.

Kapcsolódó cikk Alaposan megdrágultak a Rogán-plakátok és a tűzijáték Tavaly is durván túlköltekezett Rogán Antal.

A tűzijátékra vonatkozó rész idén is a Balásy-birodalomnál landolt, ezúttal is az NKOH bonyolította a beszerzést. A központosított rendszerben az állami szervek gyakorlatilag csak a hivatalon keresztül rendelhetnek kommunikációs és rendezvényszervezési szolgáltatásokat, amelyeket túlnyomórészt a nyíltan a Fidesszel szimpatizáló Balásy Gyula érdekeltségei végeznek el. A mostani szerződés is része annak a nettó 75 milliárd forintos, rendezvényszervezési keretmegállapodásnak, amelyet az NKOH 2023 végén kötött Balásy cégével (a kommunikációs megbízások egy másik, hatalmas keretszerződés alapján landolnak Balásy érdekeltségeinél). A Lounge Event Kft. a tavalyi, nagy keretszerződésbe alvállalkozóként vonta be a szintén Balásy-féle Lounge Design Szolgáltató Kft.-t, a Visual Europe Zrt.-t, a New Land Media Kft.-t, illetve a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként emlegetett Valton-Sec Zrt.-t. Az Opten céginformációs adatbázis szerint a Lounge Event Kft. egyetlen tulajdonosa továbbra is Balásy Gyula.

Döbbenetes összeg

Fotó: Mfor / NKOH

Az a Balásy, akinek cégei egyes, a NKOH-n keresztül kötött állami szerződései miatt tavaly áprilisban nyomozás indult, miután a Szabad Európa cikke szerint ezek túlárazottnak tűntek, és felmerült a gyanú, hogy az óraszámokkal és a darabszámokkal is visszaélhettek. A rendőrség az NKOH működését is vizsgálja, különösen azt, hogy valódi versenyhelyzetben lehetséges lenne-e, hogy az állami kommunikációs megbízások közel háromnegyedét évek óta ugyanaz, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport nyeri el. Kérdéseinket a nyomozásokkal kapcsolatban elküldtük a Nemzeti Nyomozó Irodának, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Kapcsolódó cikk Hoppá, a rendőrség már Rogán Antal hivatalának nyomában van? Nyomozás folyik a Rogán alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál, de Magyar Péter állításai alapján is rendőrségi vizsgálat zajlik.

A mostani megbízás különösen annak ismeretében figyelemre méltó, hogy január 7-én, még Joe Biden elnökségének utolsó napjaiban derült ki, Rogán Antal felkerült az amerikai szakciós listára. A döntést az akkori amerikai nagykövet, David Pressman úgy kommentálta, hogy Rogán visszaélt a hatalmával és kulcsszerepet játszott egy korrupciós rendszer kiépítésében. A szankciókat a globális Magnyitszkij-törvény alapján vezették be, amely az emberi jogi jogsértések és a korrupció nemzetközi szankcionálását célozza. Az Orbán-kormány politikai bosszúról beszélt, és jogi lépéseket helyezett kilátásba. Rogán Antalt végül április 15-én – már Donald Trump elnöksége alatt – vették le a listáról, az amerikai pénzügyminisztérium közleménye azonban nem tartalmazott indoklást. Kapcsolódó cikk Ebből telik a Rogán házaspárnak luxusra A Rogán-szabadalom.

Mi lesz a feladat?

A Lounge Event és a jelen megbízásnál megjelölt alvállalkozói, a Valton-Sec. Zrt. és a Visual Europe Zrt. feladata a tűzijáték „szakszerű és határidőre történő megszervezése és lebonyolítása a megrendelő egyedi megrendelése szerint”.

„A rendezvény operatív szempontból az operatív törzs vezetésével kerül lebonyolításra” – fogalmaz a szerződés.

A nyertes cégnek a megrendelő által biztosított szakmai koncepció alapján kell elkészítenie a tűzijáték zenei alapját és látványtervét, amelyben új és látványos elemeket kell szerepeltetni, alkalmazkodva a kor technikai és művészeti követelményeihez.

A kivitelezés során legalább 20-25 perces tűzijátékot kell megvalósítani, a lehető legtöbb kilövési pont felhasználásával, a tűzijáték-iparban elérhető legmodernebb technológiák alkalmazásával. A pirotechnikai elemek mennyiségi követelménye is szigorú: az összes felhasznált termék – 100 milliméteres kaliberre vetítve – száma legalább 9000 darab kell legyen, és ezen belül a 150 milliméteres vagy annál nagyobb bombák arányának el kell érnie a teljes mennyiség legalább 25 százalékát. A nagyobb kaliberű bombák, valamint a különleges vizuális hatásokat nyújtó római gyertyák és szinkronizált tűzijáték-elemek arányának szintén legalább 30 százalékot kell elérnie.

A technikai feladatok közé tartozik a kilövési eszközök, csövek, kalodák, állványzatok, kábelek, színvezérelt rendszerek, rádióvezérelt indítók, vezérlő számítógépek és pontos időzítő rendszerek biztosítása, telepítése és működtetése. Ezeket a lehető legmagasabb szintű biztonsági intézkedések mellett kell telepíteni, és a teljes folyamat során – a telepítéstől a leszerelésig – folyamatos szakértői és őrzési biztosítást kell fenntartani.

A kommunikációs feladatok között szerepel a lakosság szakszerű, figyelemfelkeltő és teljes körű tájékoztatása. Külön ismertetni kell a tűzijátékkal érintett tiltott, szabad és biztonsági zónákat, azok megváltozásának lehetőségét, valamint a közlekedési korlátozásokat. Fontos, hogy a tájékoztatás valós, műszaki tartalomra épüljön, és alkalmas legyen a figyelem felkeltésére, valamint az eseményre való mozgósításra.

A kreatív és médiafeladatok keretében a cég egységes rendezvényarculatot, reklámkampányt, valamint televíziós, online és rádiós kampányanyagokat tervez és gyárt. Ehhez szinopszisokat, storyboardokat, moodboardokat, szövegeket és grafikai terveket is készít, valamint elvégzi a filmek, spotok teljes körű gyártását. Az online jelenléthez kapcsolódó feladatokat – például webes és közösségi médiás tartalmak kidolgozását – szintén a Lounge Event látja el.