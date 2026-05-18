Újabb államtitkár kilétére derült fény

Heidl György lehet a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyházi ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hang értesülése szerint.

A Magyar Hang értesülése szerint Heidl György filozófiatörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának korábbi dékánja lehet az egyházi ügyekért felelős államtitkár.

Az egyházakkal kapcsolatos ügyeket a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz osztották be a jelenlegi minisztériumi struktúrában. Ennek a szaktárcának a feladata többek között a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban azt nyilatkozta, hogy a kormány nem dönt egyházügyi kérdésekben, csak párbeszédet folytat az egyházakkal és a különböző felekezetek, vallások képviselőivel. Arra is ígéretet tett, hogy a Tisza-kormány meg fogja szüntetni a vallási közösségek életére gyakorolt politikai nyomást, amely szerinte „napi szintű” volt a Fidesz-kormány alatt.

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

Ők tarthatnak Magyar Péterrel lengyelországi útjára

A nemzetbiztonsági tanácsadó mellett hat miniszter is repülőgépre és vonatra száll, hogy Krakkón át Varsóba utazzon kedden. Szerdán jönnek a csúcstalálkozók, Magyar Péter a miniszterelnök mellett az elnökkel is egyeztetni fog.

