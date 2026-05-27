Mikor lesz Von der Leyen – Magyar Péter találkozó? Ez történt a szerdai kormányszóvivőin

Utóbbival kapcsolatban tartott ma tájékoztatót a kormány. Percről-percre tudósításunkat itt olvashatja vissza:

A kedd heves szócsatákat hozott az Országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök és az ellenzékbe szorult Fidesz között, és egy kormányülésre is sor került.

Hamarosan kezdünk! A sajtótájékoztatót még kedd délután hirdették meg, a helyszín a Miniszterelnökség épülete. Érdekesség, hogy a meghívóban szerepel egy feltétel az újságíróknak címezve: "Kérjük, az eseményre alkalomhoz illő öltözetben érkezzenek!" Ez (is) újítás ahhoz képest, hogy az Orbán-kormányok Kormányinfói esetében ilyen kívánalom nem szerepelt a meghívóban emlékeink szerint.

Indul a tájékoztató! Hétfői mozdonytűz, azbesztügy, egyelőre ezek a témák.

A szennyező fizet Azbesztszennyezés ügyében a szennyező fizet elvet fogják érvényesíteni, mondta Köböl Anita kormányszóvivő.

Diplomataútlevelek visszavonása 776 diplomataútlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter.

Jön a BL-döntő szombaton Erről beszél Szondi Vanda. Sokan érkeznek Budapestre.

Kórházi fertőzési adatok Ahogy már írtuk, döntés született a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozásáról. A probléma súlyos, a valós esetszám jóval nagyobb lehet annál, mint ami eddig ismert volt, hangzott el a tájékoztatón, ahol a betegjogok fontosságára is felhívták a figyelmet.

Felülvizsgálják a tankerületi központokat Felülvizsgálják a túlzott központosítást az oktatásügyben. A jövőben nagyobb önállóságot kapnának az iskolák. Felülvizsgálják a tankerületi központok szerepét és működését is. A kormány döntött arról is, hogy a köznrvelésben dolgozók kollektív jogait helyreállítsák, és a sztrájkjogok ne térjenek el az általános szabályoktól. Döntöttek iskolakezdési támogatásokról is.

Magántőkealapok Vizsgálják a magántőkealapok átláthatóságát is.

Egyszerűbb rendőrségi struktúra A rendőrség struktúráját egyszerűsítenék, ennek feltételeit kidolgozzák.

Ipari beruházások engedélyezésének felülvizsgálata Iparti beruházások engedélyezési folyamatait felül kell vizsgálni június 20-ig. A cél, hogy kiderüljön, hogy azok engedélyezése jogszerű és szakszerű volt-e. Főleg olyan beruházásokról van szó, amelyek befolyásolják a település életét.

Még nincs időpontja a Magyar Péter és von der Leyen közötti találkozónak Újságírói kérdések következnek. Zajlanak az egyeztetések Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke között egy találkozóról, de konkrét időpont még nincs. Egyelőre háttértárgyalások zajlanak, mondja Köböl Anita.



Hozzátette: új narratívát szeretnének felállítani, vita helyett megbeszéleseket tartanak. Részleteket a tárgyalásokról nem közöltek.

Mi lesz a Balásy-cégekkel? Balásy Gyula az állam számára felajánlott cégeinek sorsa még nem dőlt el. Egyelőre nem látják ezen cégek vagyonát és kötelezettségeit, előbb át kell őket világítani, hangzott el a tájékoztatón. Nagyon körültekintően kell eljárni, türelmet kérnek.

Mol-robbanás A múlt pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanással kapcsolatban elmondták: a sérültek állapota stabil, de otvábbra is kórházi kezelésre szorulnak, az üzem újraindítása több hónapba telhet.

Erasmus-ösztöndíj Az Erasmus-ösztöndíj visszaállítása a magyar diákok számára is része az uniós tárgyalásoknak, egyelőre még erről sem tudnak részletekkel szolgálni.

Azbesztszennyezés Azbesztszennyezés: felállítottak egy tárcaközi munkacsoportot és szakértőket kértek fel. Az emberek egészségének megóvását szem előtt tartva kívánnak lépéseket tenni. Az elsődleges megoldás, amire a kormány törekszik, a szennyezett burkolat felszedése és elszállítása. A "szennyező fizet" elvet kívánják alkalmazni.

Tóth Gábor kinevezése Tóth Gábor rendészeti államtitkár kinevezésével kapcsolatban: szakmai szempontokat vettek figyelembe, hangzott el a tájékoztatón.

Lesz-e Magyar-Zelenszkij találkozó? A Magyar Péter-Zelenszkij találkozóról: akkor van lehetőség személyes találkozóra, ha Ukrajna teljesíti a magyar kormány követeléseit. Technikai szintű egyeztetések folynak. A találkozót a magyar kormányfő Beregszászon szeretné megejteni.

Vármegyék A jelenlegi kormányülésen még nem volt szó a vármegyék visszanevezéséről megyékre.

Mi lesz a Klebelsberggel? Megszüntetnék-e Klebelsberg Központot? Nem szeretné "beszántani" a kormányt, hanem az egész rendszert szeretné radikálisan átalakítani. Ugyanez igaz a tankerületekre, azt szeretnék, ha háttérintézmények lennének.

Megy-e a Tisza a Pride-ra? Június 27-én tartják a Pride-ot, részt vesz-e a Pride-on a Tisza? Utóbbiról nincs információ, de a kormány mindenkinek biztosítja ezt a jogot.

Társadalmi munkában dolgoznak Köböl Anitáék A három kormányszivő egyelőre társadalmi munkában végzik munkájukat, állítják. A jövőbeni bérezésükről még nincs konkrét információ.

Ismét azbesztszennyezés Azbesztszennyezés: folyamatosan monitorozzák az ott élők egészségét, de hosszú időbe telhet, amíg egy esetleges összefüggésre a szennyezés és az egészségi állapot között fény derülhet.

Lehámoznák a politikai befolyásolást a tankerületi központokról A kormány szeretné "lehámozni" a (korábbi) politikai befolyást a tankerületi központokról és a Klebelsberg Központról, és nagyobb önállóságot adna az iskoláknak.

Torna mindennap Nem cél a mindennapos testnevelés megszüntetése az iskolákban, de rugalmasabbá tehetik a rendszert. A kormányülésen erről nem volt szó.