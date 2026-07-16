Újabb bejelentésekre készül a Magyar-kormány? Kövesse velünk a kormányszóvivői tájékoztatót percről percre!

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Igazán mozgalmas héten van túl Magyarország, hiszen a hét elején az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását. Az ajtót mutat Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, nem mellesleg pedig 12 évben korlátozza például a képviselői mandátumokat is.

Szijjártó Péter orosz kapcsolatai Magyar Péter elmondta, a vizsgálat elindult az ügyben, amint lesz miről tájékoztatni, meg fogják tenni ezt.

Mikor küldhetik el Sulyok Tamást? "Akkor megyünk át a hídon, ha odaérünk" - mondta Magyar Péter arról, hogy mit dönt Sulyok Tamás, szombaton jár le a határidő, szerinte vagy aláírja a módosítást, vagy lemond. Szerinte jogilag nem támadható a módosítás, így nem számít arra, hogy Sulyok az Alkotmánybíróságra menne. A Tisza frakciója nem tárgyalt még a leendő köztársasági elnök személyéről, amint Sulyok távozik, megkezdődik az egyeztetés erről.

Új választási törvény A kormány fókusza először az új alkotmánya megalkotása társadalmi konzultációval, utána lehet új választási törvényt hozni, ez 1,5-2 éven belül esedékes lehet.

Üzemanyagárak Magyar Péter szerint az átlagárak a védett árszint alatt vannak, a környező országokkal nagyjából megegyezik az árszint. Elmondta, ellátási problémák nincsenek, 87 napnyi stratégiai készlet van, minden típusú üzemanyagból van elegendő mennyiség. A jövedéki adó terén már alig van mozgástere a kormánynak, uniós előírások mentén új áfaszint nem húzható meg jelenleg - mondta a miniszterelnök. Kapitány István be fog avatkozni, amennyiben indokolt lenne az. A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Szijjártó Péter és a BYD, milyen hatással lehet a vállalat és a kormány kapcsolatára ez? Magyar Péter kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, tudomása szerint a BYD Magyarországnál dolgozók nagyon meglepődtek Szijjártó Péter érkezésén, de a kormány és a vállalat kapcsolatát nem befolyásolja ez, a szabályokat mindenkinek be kell tartania. Szavai szerint összesen mintegy 300 milliárd forint állami támogatás jutott a vállalatnak. Szintén a témában Magyar Péter elmondta, biztos abban, hogy vizsgálni fogják azt, hogy a korábbi miniszter a BYD-nél dolgozik.

Rendőri létszámbővítés A miniszterelnök a rendőrségi létszámhiány kapcsán konkrét intézkedésekről is beszélt, elmondta, komplex intézkedéseket kell tenni az állomány megtartására, a leszereltek visszahívására, jogszabálycsomag készül, amely növeli a rendőri hivatás vonzerejét. Elmondta, jönnek a „közösségi rendőrök”, akik kisebb intézkedéseket tehetnek majd.

Budapesti közbiztonság A miniszterelnök szerint rövid-, közép-, és hosszútávú lépések is szükségesek. Hozzátette, a rendőrségnél 20,2 százalékos a létszámhiány, ez Budapesten különösen extrém, a Tisza-kormány több mint 38 százalékos hiánnyal vette át a BRFK-t. A közterületi rendőrségi jelenlét erősítése érdekében a belügyminiszter fokozott ellenőrzést rendel el, ezt több szerv együttesen végzi majd. A szociális és egészségügyi szektor szereplőit is bevonják az intézkedésbe, azért, hogyha szükséges, a rendőri intézkedések mellett szükség esetén rendelkezésre álljon kezelés, a kiváltó okokat is kezelni akarják. A túlszolgálat célzott alkalmazása indokolt, 750 millió forintot fordítanak erre a Drogmentes Magyarország előirányzatból.

Kórházi klímák A kormány 3 milliárd forintot költött erre a célra. 11 helyszínen befejeződtek a munkálatok, míg további 11 helyszínen folynak a munkálatok a klímaberendezések fejlesztése és cseréje kapcsán, míg 8 helyszínen az intézményekkel egyeztetnek. A meghibásodott berendezések cseréje folyik, 25 helyen zajlanak ilyen irányú fejlesztések - számolt be a miniszterelnök.

Társadalmi konzultáció indult A miniszterelnök a közlekedésfejlesztés kapcsán emellett elmondta, hogy elindított a kormány ma egy társadalmi párbeszédet a közlekedésbiztonságról a kormány.hu oldalon, szeptemberig lehet véleményt mondani. A témák közt szerepel a gyorshajtás, az e-rollerek, az illegális utcai versenyzés is például. Emlékeztetett, zajlik a KRESZ felülvizsgálata is.

Közlekedésfejlesztés A kormányfő elmondta, előzetes döntést hozott a kormány a többezer milliárd forintos Baross Gábor Programról: szavai szerint ebben szerepel pályarekonstrukció, villamosítás, jelentős szerelvény-beszerzések, HÉV-beszerzések, tramtrain-vonalak kialakítása. Hozzátette, jövő hétfőn tart erről Vitézy Dávid részletes tájékoztatót, majd hosszan méltatta a szaktárca vezetőjét. Kiemelte, biztosan lesznek olyan területek, amik kimaradnak, a vasút nehéz helyzetben van, de komoly fejlesztések várhatók, ezek eredménye 2-3 éven belül lesz igazán látványos majd.

Szent István Vidékfejlesztési Program Ez a Tisza egyik kampányígérete is volt - emlékeztetett Magyar Péter. Elmondta, 10 településenként plusz 1 milliárd forint jut a faluprogramon és a futó vidékfejleszési programon túl a falvaknak. Első olvasatban tárgyaltuk a vidékfejlesztési programról – tette hozzá. Átfogó egyeztetést kezdeményez a kormány az érintett települések vezetőivel - mondta el a miniszterelnök. Tényleges fejlesztéseket tervez a kormány, az adott régiók igényeihez szabva, széles körben bevonnák a polgármester mellett a lakosságot is. 10-10 települést választanak ki az ország különböző részein, itt pilot-projektet indítanak

Minisztériumi átvilágítás, feljelentés A miniszter beszámolt arról, hogy zajlanak az átvilágítások a minisztériumnál, és sok gyanús ügy nyomait találták meg. A Kréta, Neptun és Poszeidon-rendszerek ügyében azonban a hatóságokhoz fordultak. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy életpályáik korai szakaszában mindnek volt versenytársa, de az előző kormány kiírásokkal úgy alakította a piacot, hogy azok megszűntek, és ezért nem maradt alternatíva. Úgy fogalmazott, 2019-től vizsgálták alaposan a szerződéseket, és több mint 100 milliárd forint ment ki ezekre a termékekre. Olyan mintázatokat fedeztek fel ezekben a történetekben, amelyek gyanúsak. 40 oldalas feljelentést tettünk, több száz oldalas csatolmányokkal. Vannak olyan pontok, amikor mellőzték a versenyt, előnybe hozták a szállítót, és az államot hátrányos helyzetbe hozták egy sor területen, titkos döntések sorozatával. Példaként említette a verseny hiányát, kiszolgáltatott intézményeket, indokolatlanul magas árakat, logikátlan felületet. A szállító kizárólagos joggal rendelkezik a rendszerek felett, az állam kiszolgáltatott, ugyanakkor a szoftverek használata kötelező, ezekről titkos határozatokkal döntöttek. A minisztérium által tett feljelentésben nagyjából 100 milliárd forintos összegről van szó, de a teljes cégcsoport 3-400 millió forintos nagyságrendben is érintett lehet. Magyar Péter Fauszt Zoltánt és Palkovics Lászlót név szerint említette, szavai szerint az ő köreikhez köthető a feljelentésben érintett cégcsoport.

Magyar kkv-k honlapjai A kis- és középvállalkozások digitális érettsége nagyon alacsony Magyarországon, az előző kormány kiírt erre a célra pályázatot, a "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja"-program esetében a szabályosan lezajlott, dokumentumot, szeptember 30-ig benyújtott elszámolt pályázatokat kifizeti a kormány, mintegy 1,5 milliárd forint értékben, viszont a program második ütemét már nem indítják el, helyette kidolgoznak más konstrukciót.

Tanács Zoltán vette át a szót Uniós források hazahozatala: a miniszter elmondta, megszülettek a szükséges miniszteri döntések. Az ő tárcájához két téma tartozik, ezekről pozitív döntés született a tegnapi kormányülésen. Magyarország csatlakozik az EU MI-programjaihoz, a Giga Factory-programhoz. A mesterséges intelligencia miniszter a következő években dominálni fogja a gazdasági fejlődést, de Európa lemaradásban van. Úgy fogalmazott, ha nem invesztálnak ebbe, nemcsak ezen a téren, hanem más téren is le fog maradni a kontinens. Magyarország csatlakozik a jelentős tervezett uniós beruházásokhoz, ezzel csökkentve saját lemaradását is a régión belül is. Startupok, vállalkozások profitálhatnak ebből. Hozzátette, 500 millió eurót fektetnek be, 10 éves fizetési moratóriummal, olcsó kamattal. A Lengyelország által vezetett konzorciumhoz csatlakozik Magyarországhoz, nagy megtérülésű befektetésnek tartják. Magyarország beszáll az IRIS-programba: olyan uniós műholdprogram, amelynek célja az EU-s önállóság biztosítása, a kiszolgáltatottság csökkentése, biztonságos, titkosított katonai és kormányzati kommunikáció biztosítása, kibervédelem. A miniszter hozzátette, ez lehetőségeket is megnyit Magyarország előtt. Hasonló konstrukció, mint az MI-program.

Filmipar A filmipar több ezer embert foglalkoztat, jelentős produkcióikat forgatnak Magyarországon. Az előző kormány arról döntött, hogy a Nemzeti Filmiroda csak korlátozottan fogadta be az adókedvezményt igénylő Magyarországon forgató produkciókat, ezt a korlátozást júliustól eltörölték, a keretösszeg ugyanúgy 70 milliárd forint maradt.

Segítőkutyák Jelenleg a segítőkutyák esetében is kötelező a pórázon tartás, ezen enyhítenek. A segítőkutyák a jövőben belterületen és közterületen is vezethetők lesznek póráz nélkül, de csak akkor, ha egyértelműen beazonosíthatók.

Megszűnnek a kancellári és igazgatói megbízások a szakképzési centrumoknál A szakképzés ügyében a kormány törvénymódosítást nyújt be, megszűnik a kettős vezetés, megszűnik a kancellári rendszer 2027. januárjától. Az új pályázatot az illetékes tárca hamarosan kiírja, de a jelenlegi megbízatások december 31-el megszűnnek, a most eltávolítandó vezetők is indulhatnak a pozíciókért majd.

Azbesztszennyezés A kormány vizsgálatot rendelt el a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügyében, a jelentést átvizsgálták. A leginkább érintett szombathelyi városrészen, az Oladi-platón elrendelik a törmelékkel érintett útszakaszok eltávolítását, mintegy 12 kilométer közút érintett, 1500-an élnek ezen a területen. A végrehajtásról és a finanszírozásról folyik az egyeztetés, az egészségügyi határértéket máshol nem éri el a szennyezés mértéke. Az azbesztszennyezés ügyében Magyar Péter miniszterelnök is beszélt, elmondta, egyeztetést kezdeményez az osztrák partnerekről a kármentesítés ügyében, jogi egyeztetés után felszólítások és akár perek is indulhatnak.