Újabb bizonyítékai vannak a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak – állítják

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Szerintük ez a dokumentum alátámasztja azokat az állításokat, amelyeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025. március 6-án már közzétett jelentésében a USAID magyarországi tevékenységével kapcsolatban megfogalmazott. Azaz hogy 2021-ben Közép-Európa-program néven hirdetettek meg beavatkozási műveletet a régióban, amely elsősorban Magyarországot, Lengyelországot és Bulgáriát vette célba. A 2027. szeptember 30-áig tartó akcióra mintegy 30 millió dollárt különítettek el, és megneveznek négy szervezetet is, amelyek ebben részt vettek – állítja Lánczi Tamás és hivatala.

A hivatal szerint egy 281 oldalas dokumentumról van szó, amelyet a USAID bocsátott az amerikai kongressszus rendelkezésére, majd több részletben a sajtónak is kiszivárogtatott. A dokumentumban feltüntetik a USAID megszüntetett programjainak célját, az azokra szerződött partnerek nevét, a szerződések azonosítóját, a szerződéskötés napját és a teljesítési határidőt, a beavatkozásokra szánt teljes keretet, illetve az abból 2025. január 20-áig (Donald Trump hivatalbalépéséig) elköltött összeget is. Véleményük szerint így a korábbinál mélyebb betekintést kaphat bárki az ügynökség és az általa finanszírozott politikai nyomásgyakorló hálózat tevékenységébe.

Azt is kifejtik, hogy „több részletben került fel a világhálóra az a dokumentum, amely tartalmazza az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott, 2025 januárjában még aktív beavatkozási projekteket. Ezek egyike a Magyarországot is érintő, 2022. október elsején indított Közép-Európa-program”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal korábbi jelentését megerősítő újabb bizonyítékok szivárogtak ki a Biden-adminisztráció kormánybuktatási kísérleteiről. A most nyilvánosságra került információk pontosítják és alátámasztják a rejtett finanszírozással kapcsolatban eddig nyilvánosságra került adatokat – olvasható a hivatal honlapjára június 17-én felkerült közleményben .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!