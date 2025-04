Újabb bonyodalmak várnak Orbán Viktorra péntek reggel

Orbán Viktor legutóbbi Kossuth rádióban adott interjúja előtt kezdtek tiltakozó akcióba a párt képviselői és aktivistái az MTVA székházánál. Akkor leültek az épület bejárata elé, majd összekulcsolták a karjaikat, mire a rendőrség egyesével emelte ki a tiltakozókat, akiket igazoltattak is.

„A Momentum politikusai és aktivistái ott lesznek most pénteken az MTVA előtt, hogy közösen megakadályozzuk az orbáni hazugságok terjedését. Gyertek Ti is! Találkozó pénteken 6:30-kor” – áll a párt rövid közleményében, amelyhez az egy héttel korábbi akciójukról osztottak meg egy fotót.

A Momentum a Facebook-oldalán jelentette be, hogy pénteken ismét megpróbálják Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth rádióban tartandó interjúját megzavarni. Egy héttel korábban szintén tüntettek, és rendőri beavatkozásra is sor került.

