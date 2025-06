Újabb brüsszeli tervet gáncsolna ki az Orbán-kormány

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelv módosításával kapcsolatban Magyarország mellett több tagállam is jelezte aggályait, az uniós jogalkotási folyamat a Tanács illetékes munkacsoportján belül folytatódik – áll a közleményben.

A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság új, átfogó módosítási javaslatot mutatott be a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv módosítására. A javaslat egyik célja a technológiai fejlesztések – így például az elektromos és hibrid gépkocsik vizsgálatának – átvezetése a vizsgálati technológiákba. Az irányelv módosítása mindemellett a tagországok számára előírná a tíz évnél idősebb M1 (személygépkocsi) és N1 (kistehergépkocsik) kategóriájú gépjárművek éves időszakos műszaki vizsgálatát. A tervezetet a Közlekedési Tanács június 5-i ülésén tárgyalta első alkalommal.

Nem támogatja Magyarország az Európai Bizottság jogszabálymódosítási kezdeményezését, amely a tíz évesnél idősebb autók esetében évente írná elő az időszakos műszaki vizsgálatot. A magyar álláspontot Nagy Bálint közlekedési államtitkár a Közlekedési Tanács múlt heti ülésén hivatalosan is megerősítette – közölte a tárca az MTI-nek küldött pénteki közleményében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!