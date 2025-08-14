1p
Újabb busz gyulladt ki Budapesten – vizsgálat következik

Kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A tájékoztatás szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, már utómunkálatokat végeznek – írja az MTI. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – tették hozzá.

A Főpolgármester is reagált erre

„Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesten kigyulladt BKV-buszokkal kapcsolatban Facebook bejegyzésében.

„2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére” – tette hozzá.

„A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. Vigyázzunk egymásra!” – szólított fel a főpolgármester.

