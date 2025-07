Újabb érdekes részlet derült ki Novák Katalinról

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A portál összeállítása szerint Áder János szintén két szervezetet támogatott csak, ugyanakkor sokkal bőkezűbben: az éves kerete mintegy 93 százalékát el is használta 2025 első hét hónapjában. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 62 millió forintot kapott, míg a Hungarokult Kulturális és Zenei Egyesület 6 milliót.

A Népszava szúrta ki , hogy elődjeihez és utódjához képest is visszafogott volt Novák, ugyanis 2025 júliusáig összesen 1 millió 200 ezer forintot adományozott a rendelkezésére álló évi nagyjából 73 millió forintból. Eddig mindössze 1 millió forinttal támogatta a Sütni jó! Alapítványt, míg a Csorvás Népművészetért Egyesületnek adományozott 200 ezer forintot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!