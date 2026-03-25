Újabb fájdalmas hírt kapnak, akik piaci áron tankolnak

A holtankoljak.hu szakági portál értesülései szerint csütörtökön tovább emelkednek a nagykereskedelmi piaci árak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd többe azok számára, akik nem esnek a kormányzati védett ár hatálya alá.

A portál kiemelte, szerdán, azaz március 25-én apiaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak, csütörtökön ezekhez képest változnak majd az árak:

95-ös benzin: 687 forint/liter

Gázolaj: 780 forint/liter

