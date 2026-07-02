Újabb fontos embertől szabadult meg Magyar Péter, Hegedűs Zsolt pedig kapott egy új államtitkárt

Az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki Becságh Pétert Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök – áll a Magyar Közlöny szerda este megjelent számában.

Az új államtitkár kinevezése július 1-jei hatállyal érvényes.

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Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját – derül ki szintén Magyar Közlöny szerda este megjelent számából.

A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-i hatállyal.

Kapcsolódó cikk Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, már szerdán dönthetnek az ideiglenes vezetésről Erről az illetékes miniszter számolt be.

Szintén a közlönyben szerepel az is, hogy Sulyok Tamás aláírta Koltay András, a a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének július 1-jei hatályú felmentését.

(via MTI)