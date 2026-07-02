1p
Közélet Egészségügy és egészségipar Média Magyar Péter Sulyok Tamás

Újabb fontos embertől szabadult meg Magyar Péter, Hegedűs Zsolt pedig kapott egy új államtitkárt

mfor.hu

Újabb nemzetbiztonsági szervezet vezetőjét váltják le.

Az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki Becságh Pétert Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyok Tamás köztársasági elnök – áll a Magyar Közlöny szerda este megjelent számában.

Az új államtitkár kinevezése július 1-jei hatállyal érvényes.

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját – derül ki szintén Magyar Közlöny szerda este megjelent számából.

A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-i hatállyal.

Szintén a közlönyben szerepel az is, hogy Sulyok Tamás aláírta Koltay András, a a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének július 1-jei hatályú felmentését.

(via MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Teljesen átalakul a közösségi közlekedés az országban: Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Egy, a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló szervezet alakul meg a nyár végéig, és egy vonatlízingcéget is alapít az állam.

Sem az RTL, sem a TV2 nem rúgott labdába Messi mellett

A foci-vb az úr a nézettségi adatokban.

Még nem mehetnek nyaralni a parlamenti képviselők

Még nem mehetnek nyaralni a parlamenti képviselők

Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze jövő hétre.

Tízezreket oldanak fel a kormány Facebook-oldalán

13 percig tart végiggörgetni a letiltottak listáját.

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

A biztos pártválasztók körében a Tisza 73 százalékon áll.

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban.

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Benyújtotta a kormány kriptokereskedelmi szabályok enyhítését szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

16 férőhelyes Gulfstream G-V típusú magángépet béreltek neki.

Fontos változásokra ébredünk július elsején – szinte minden magyar érintett

Fontos változásokra ébredünk július elsején – szinte minden magyar érintett

Az új hónap számos változást tartogat.

Megdőlt a melegrekord, 42 fok volt Szécsényben

Megdőlt a melegrekord, 42 fok volt Szécsényben

Budapesten is ma volt először 41 fok felett a hőmérséklet. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG