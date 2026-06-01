Újabb fontos felmérést készített a Medián

A Háttér Társaság megbízásából április 27. és május 2. között, ezer ember telefonos megkérdezésével készített reprezentatív felmérés adatai azt mutatják, hogy a Fidesz-KDNP kormány által elfogadott jogkorlátozó intézkedések többségéről sokan értesültek, ez alól az egyetlen kivételt a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés kifejezett tilalmának tavaly április eltörlése jelenti.

Erről a megkérdezettek 51 százaléka még nem is hallott, részletesen pedig csak 14 százaléka ismeri a változást. A felmérés szerint a válaszadók 86 százaléka legalább nagyvonalakban hallott arról, hogy korlátozták a nem házasok általi örökbefogadást, 81 százalékuk, hogy megtiltották a kiskorúak hozzáférését az LMBT-tartalmakhoz, és 67 százalékuk, hogy megtiltották az LMBT-témájú gyűléseket. A transznemű emberek nem- és névváltoztatásának ellehetetlenítéséről szintén 67 százalék értesült.

Az intézkedések megítélésében a Medián szerint a pártpreferenciának döntő szerepe van: míg a Tisza Párt szavazói körében a jogszabályok hatályon kívül helyezése elsöprő többséget élvez (79 százalék), addig a Fidesz szavazóinak csak 8 százaléka támogatja azt, 32 százalékuk pedig további korlátozásokat vezetne be.

Idén ismét lesz Pride

A felmérés alapján a házasságkötés és az örökbefogadás lehetőségét 68 százalék biztosítaná az azonos nemű pároknak, a mesterséges megtermékenyítésben való részvételt pedig 71 százalékuk.

A magyar társadalom nemcsak a jogszabályi szintű hátrányos megkülönböztetés felszámolását támogatja, de a jelentős többség (79 százalék) szerint az állam feladata, hogy fellépjen a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű embereket érő hátrányos megkülönböztetés ellen – állapítja meg a kutatás alapján a Medián.