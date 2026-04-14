Közélet Magyar Péter Ursula von der Leyen Tisza Párt Választás 2026

Újabb fontos telefonbeszélgetésen van túl Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke Ursula von der Leyen-nel beszélt. 

„Újabb fontos telefonbeszélgetést folytattam Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével. Egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás” – írja Magyar Péter Facebook-posztjában.

Mint írja: A magyar emberek, intézmények és vállalalatok érdekében szükséges politikai döntéseket már a TISZA-kormány hozza meg az április 12-i soha nem látott erejű felhatalmazás alapján.

Magyar Péter arról is ír, hogy az Ursula von der Leyen elmondta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.

Az MKIK üdvözli az új kormányt alakító Tisza Pártot

Másfél évvel ezelőtt a kamarai tisztújítások alkalmával új vezetést választott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), gyakorlatilag kétharmados felhatalmazással. Az új vezetés új szemlélettel közelítette meg feladatait, a vállalkozókat helyezte a középpontba és új szellemiségű együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal, világos célokkal, fejezetekre és feladatokra lebontva. A cél a tudás alapú gazdaság megteremtése, amit egy három pillérre épülő – szakképzés, felnőttképzés, egyetemi képzés – tudás alapú kamara tud a legjobban segíteni.

Szijjártó Péterék után Pintér Sándorék is iratmegsemmisítésbe fognak?

A Belügyminisztérium új iratmegsemmisítőt vásárolt. 

Karácsony Gergely: „Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült”

Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket – mondta Karácsony Gergely főpolgármester kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

Változott a Tisza mandátumainak száma

Még mindig várható átrendeződés a mandátumokat illetően a vasárnapi választások eredményeiben, hiszen az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt négy egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses.

A radnaimark.hu ment, a nemvagyunkafronton.hu jött

Egyik weboldal követi a másikat. A közös bennük, hogy Magyar Péterék ellen jött létre.

Micsoda fordulat: Magyar Pétert meghívták a közmédiába

Micsoda fordulat: Magyar Pétert meghívták a közmédiába

A közmédia műsoraiba is meghívták másfél év után Magyar Pétert.

Sajtónyilvános lesz a keszthelyi újraszámlálás

Sajtónyilvános lesz a keszthelyi újraszámlálás

A keszthelyi országgyűlési egyéni választókerületben az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel hétfőn.

Erre a gratulációra Magyar Péter tényleg nem számíthatott

Erre a gratulációra Magyar Péter tényleg nem számíthatott

A belarusz elnök is üzent a Tisza Párt listavezetőjének.

A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

Beismerték, hogy a Medián kétharmados Tisza-győzelemről szóló közvélemény-kutatásai voltak a realistábbak.

UE

Végtelen öröm és mélységes csalódás – kipakoltak a járókelők a választások után

Tapasztalataink szerint megosztotta a budapesti embereket a Tisza Párt elsöprő győzelme: míg többen nagyon örültek Magyar Péterék sikerének, mások a dühöt és mély csalódottságot éreznek, de volt olyan interjúalany is, aki a Mi Hazánkat éltette. Az Utca Embere című műsorunk ezúttal az országgyűlési választások másnapján kérdezte a járókelőket.

