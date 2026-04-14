Újabb fontos telefonbeszélgetésen van túl Magyar Péter

„Újabb fontos telefonbeszélgetést folytattam Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével. Egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás” – írja Magyar Péter Facebook-posztjában.

Mint írja: A magyar emberek, intézmények és vállalalatok érdekében szükséges politikai döntéseket már a TISZA-kormány hozza meg az április 12-i soha nem látott erejű felhatalmazás alapján.

Magyar Péter arról is ír, hogy az Ursula von der Leyen elmondta, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.