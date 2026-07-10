Újabb főszerkesztőváltás, most is a vezető portálok egyikén

Új vezetői struktúrát vezet be a Central Médiacsoport a digitális előfizetéses tartalomfejlesztés és a News portfólió területén. A változás célja, hogy még szorosabban kapcsolódjon össze a hírtartalmak fejlesztése és a digitális előfizetéses üzletág építése, amely a vállalat egyik legfontosabb növekedési területévé vált az elmúlt években – írja a 24.hu.

2026. augusztus 1-jétől Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját a Centralnál. Új feladatkörében a vállalat digitális előfizetéses tartalomstratégiájáért, a 24 Extra további fejlesztéséért, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért felel majd. Pető 2019 óta vezette a 24.hu szerkesztőségét. Új szerepkörében a különböző márkák és termékek előfizetéses fejlesztéseit hangolja össze, hogy a vállalat egységes szemlélet mentén építse tovább digitális előfizetői közösségét. Pető természetesen továbbra is aktívan részt vesz a 24 Extra tartalmainak készítésében: cikkeket és hírleveleket ír, valamint podcastokban is szerepel.

Bita Dániel lesz az új főszerkesztő

Fotó: Facebook/Bita Dániel

A 24.hu főszerkesztői feladatait augusztus 1-jétől Bita Dániel veszi át. Bita 2019 óta főszerkesztő-helyettesként és a Közélet rovat vezetőjeként dolgozik a szerkesztőségnél, ahol meghatározó szerepet játszott a lap szakmai munkájának és napi működésének irányításában. A 24.hu új főszerkesztő-helyettese Jankovics Márton, a Pop/kultúra rovat vezetője lesz.

A szervezeti változásokkal a Central Médiacsoport célja, hogy tovább erősítse jelenlétét a digitális médiapiacon és az előfizetéses modellre építve még közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.