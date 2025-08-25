Újabb fotó érkezett Orbán Viktor munkás nyaralásáról

Magyar–magyar csúcs az Adrián! A diplomáciai nagyüzem nem áll le!

– írta hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A fideszes Németh Zsolt két fotót is csatolt a poszthoz, amelyen a „nyaralós” ingét viselő Orbán Viktorral tárgyal Horvátországban – írja a 24.hu.

A miniszterelnök a múlt héten utazott el a Schmidt Mária lánya, Ungár Anna cége tulajdonában álló magánrepülőn, majd Brac szigetén egy akciósan heti 1,3 millió forintnak megfelelő euróért bérelhető jachtra szállt, amelyen több közeli munkatársával, például Orbán Balázzsal „győzelmi tervet” dolgoztak ki.

Kapcsolódó cikk Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre A Fidesz-frakcióvezető Magyar Pétert is kérdezte.

Orbán korábban arról beszélt, hogy augusztus második felében Horvátországba utazik, ahol évek óta rendszeresen nyaral, a mostani kormánykommunikáció viszont azt sugallja, hogy dolgozik, vagy legalábbis csak félig nyaral – írja a 24.hu.