1p
Közélet Orbán Viktor

Újabb fotó érkezett Orbán Viktor munkás nyaralásáról

mfor.hu

Nyaralás közben is dolgozik a kormányfő.

Magyar–magyar csúcs az Adrián! A diplomáciai nagyüzem nem áll le!

– írta hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A fideszes Németh Zsolt két fotót is csatolt a poszthoz, amelyen a „nyaralós” ingét viselő Orbán Viktorral tárgyal Horvátországban – írja a 24.hu.

A miniszterelnök a múlt héten utazott el a Schmidt Mária lánya, Ungár Anna cége tulajdonában álló magánrepülőn, majd Brac szigetén egy akciósan heti 1,3 millió forintnak megfelelő euróért bérelhető jachtra szállt, amelyen több közeli munkatársával, például Orbán Balázzsal „győzelmi tervet” dolgoztak ki.

Orbán korábban arról beszélt, hogy augusztus második felében Horvátországba utazik, ahol évek óta rendszeresen nyaral, a mostani kormánykommunikáció viszont azt sugallja, hogy dolgozik, vagy legalábbis csak félig nyaral – írja a 24.hu.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter reagált Orbán Győző hatvanpusztás megszólalására

Magyar Péter reagált Orbán Győző hatvanpusztás megszólalására

A Tisza Párt elnöke birkát venne, nem robotfűnyírót.

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Huszonnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte.

Orbán Viktor apja megszólalt Hatvanpusztáról

Orbán Viktor apja megszólalt Hatvanpusztáról

2026-ban már beindulhat a gazdálkodás szerinte.

Orbán Viktor egy majdnem 20 éves mobiltelefont használ – de miért?

A telefon azon a képen látható, amit péntek este tett közzé a magyar kormányfő közösségi oldalán.

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor fizetett a magánrepülős utazásért

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert is kérdezte.

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter hét kérdést tett fel.

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

Hiába tettek feljelentést a volt legfőbb ügyész ellen.

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168