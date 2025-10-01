Újabb giga közbeszerzést nyert Mészáros Lőrinc

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Miután a másik indulót kizárták, Mészáros Lőrinc két éve alapított cége nyerte meg a MÁV legújabb, járműkarbantartásra kiírt közbeszerzését. Mészárosék 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötöttek keretmegállapodást a MÁV-val

A közbeszerzést tavasszal írta ki a MÁV Szolgáltató Központ. A felhívásra két cég jelentkezett: a Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. és a Varga Vasúti és Közúti Járműjavító és -gyártó Kft. Utóbbi cég ajánlatát azonban aránytalanul alacsony árúnak találta a MÁV, így megkérte a céget, hogy támassza alá adatokkal, hogy a szerződés a megadott áron teljesíthető – írja az Átlátszó.

A Varga Vasúti és Közúti Járműjavító és -gyártó Kft. benyújtotta a kért dokumentumokat, azonban a MÁV „az abban foglaltak elfogadhatóságát kétségesnek ítélte”, így újabb, még részletesebb tájékoztatást kért. A cég a második árindokolást már nem nyújtotta be, a MÁV pedig ezután érvénytelennek nyilvánította az ajánlatot. Indokolása szerint a cég a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek sem felelt meg, valamint valamely adatot jogszabályba ütköző módon üzleti titoknak minősített, és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javította.

A másik céget kizárták a pályázaton
A közbeszerzést végül Mészáros Lőrinc cége nyerte. A Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. nettó 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötött keretmegállapodást a MÁV-val. A vasúttársaság 3 évig, vagy a keretösszeg kimerüléséig jogosult eseti megrendeléseket leadni a cégnek. A szerződés a keretösszeg ki nem merítése esetén a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható.

A Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt. feladata lesz közel 422 darab személy-, haszon- és tehergépjármű karbantartása, garanciális időszak alatti és azon túli javítása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

 

