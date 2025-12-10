Újabb gyanúsítottjai vannak a Szőlő utcai botránynak

A hvg.hu szemlézte a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közleményét, amely szerint a két hónapja ügyészségi hatáskörben folyó nyomozás legfrissebb eredményeként – az eddigi három gyanúsított után – újabb négy embert vettek őrizetbe, akik közül eddig hármat gyanúsítottként is kihallgattak.

Kapcsolódó cikk Egyre forróbb ügy a Szőlő utca – a kormány közleményt adott ki Felgyorsultak az események.

A közlemény szerint kedd óta a nyomozó ügyészség több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével tart bűnügyi akciót a Budapesti Javítóintézetben és több más helyszínen.

Mint írták, a megalapozott gyanú szerint az intézmény két rendésze – az egyikük idén júniusban került gyermekfelügyelői beosztásba – bántalmazta a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat, egyebek mellett úgy, hogy ablakkilinccsel ütötte a fiatalok fejét. A harmadik, a közel másfél évtizede főleg nevelési szakterületen dolgozó gyanúsított is részt vett a bántalmazásban, továbbá bűnpártolóként az intézmény letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget. A rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést – idézte a hvg.hu a közleményt.