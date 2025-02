Újabb gyermekvédelmi dolgozó került bajba – korrupciós visszaosztás miatt emelt vádat az ügyészség

A vádlott, miután már nem volt vezető, a gazdálkodó szervezet egy másik munkavállalójának azt ígérte, hogy az új vezetőnél közbenjár az érdekében, így biztosítva, hogy, ha a gazdálkodó szervezet megszűnne, akkor is legyen munkája a beosztottnak. Emellett azt állította, hogy illetményemelést eszközöl ki számára, azonban azt kérte, hogy a kettős közbenjárásért cserébe az emelés összegét havonta adja át számára; a munkavállaló az ajánlatot visszautasította.

A Fővárosi Főügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz egy volt közalkalmazotti vezetővel szemben, aki korrupciós visszaosztást kért, és részben kapott is – közölte a főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Vesztegetés elfogadásának bűntettével is vádolják a volt közalkalmazott vezetőt, aki a gyermekvédelemben dolgozott.

