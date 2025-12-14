1p
Újabb gyermekvédelmi intézményhez vonult ki a rendőrség

A Szőlő utca után máshol is razziáznak.

A Telex információi szerint rendőri akció zajlik vasárnap egy oroszlányi gyerekvédelmi intézményben, a Komárom-Esztergom vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolában, ahol gyerekotthon is működik. A Népszava délelőtt arról írt, hogy több fővárosi gyermekotthonban is rendőrök razziáztak vasárnap, illetve vidéki gyermekvédelmi intézményekből ől is rendőrök megjelenéséről számoltak be. 

A Népszava információi szerint a rendőrök a gyerekekkel is beszélnek az akciók során, ám a törvényes képviselőket erről nem értesítik – a törvényes képviselő jelenlétére akkor lehet szükség, ha az érintett gyermek jogi nyilatkozatot tesz.

A lapok keresték az Országos Rendőr-főkapitányságot és a Belügyminisztériumot is az akciókkal kapcsolatban, de vasárnap délutánig nem kaptak választ.

