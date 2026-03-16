Újabb gyomrost kapnak, akik piaci áron tankolnak

A holtankoljak.hu információi szerint a héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 5 forinttal. Mindebből a tankolók csak akkor vesznek észre változást a kutakon, ha kannába, vagy külföldi rendszámmal tankolnak, hiszen a védett árak továbbra is érvényesek a kutakon.

Bár már több kúton van mennyiségi korlátozás, mint amelyiken nincs, nagy kérdés, hogy a védett áras rendszer mikor fogja veszélyeztetni komolyabban az üzemanyag ellátást a kutakon – tette hozzá a portál.

Az aktuális piaci árak így alakultak hétfőn (kedden ezekhez képest várható a bejelentett eltérés:

95-ös benzin: 634 forint/liter

Gázolaj: 693 forint/liter

A védett árak nem változtak, így ezek továbbra is:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>