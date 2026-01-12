2p
Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Ismert publicista szólítja fel vitára a kormányfőt egy videóüzenetben. Várja a választ!

Facebook-videóüzenetben hívta nyilvános beszélgetésre Orbán Viktort Puzsér Róbert – írja a 24.hu. A saját felületén és a Szélsőközép Facebook-oldalán is megjelent felhívásban a publicista-közgondolkodó konkrét időpont megnevezését kéri a miniszterelnöktől. Közölte: az országgyűlési választások előtti időszakban különös jelentősége van annak, hogy a magyar állampolgárok a legfontosabb kérdéseikre ne marketingműhelyek kampányüzenetein és médiafelületek szalagcímein keresztül, hanem közvetlenül, érdemi diskurzus nyomán kapjanak választ. Puzsér Róbert kiemelte, hogy a nyilvános párbeszéd a polgári demokrácia egyik legfőbb alappillére.

Jelzem önnek, hogy a Szélsőközép Produkció semmilyen külföldi forrásból nem részesül, a működésünket fedező bevételek egésze Magyarországról, magyar választópolgároktól származik, az ön által támasztott feltétel tehát maradéktalanul teljesül. Beszéljünk hát. Kérem, nevezze meg az önnek megfelelő időpontot, amikor megvitathatjuk Magyarország jelen helyzetét és jövőbeli kilátásait – hangzott el az üzenetben.

 

Puzsér Róbert egyébként a Klasszis Podcastben is beszélt Orbán Viktor rendszeréről és annak végéről, valamint a Tisza előnyéről is.

