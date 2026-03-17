Újabb hat évig Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke

Az intézmény vezetője a kinevezési okmány átvételét követően hangsúlyozta: Magyarország számíthat a nemzeti versenyhatóság szakmai közösségére, amely megvédi a fogyasztók jogait, és biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Megtiszteltetés és egyben keresztényi felelősség a magyar nemzetet, a magyar embereket szolgálni – fogalmazott az MTI jelentése szerint.

Rigó Csaba Balázs újabb megbízatása 2026. április 15-től hatályos.

A versenytörvény alapján a miniszterelnök javasolja az államfőnek a GVH elnökét, akit az Országgyűlés illetékes bizottsága is meghallgat.

Rigó Csaba Balázst első alkalommal 2020. április 15-i hatállyal nevezték ki a GVH elnökévé. A GVH előző 6 éves munkájának eredményeképp több mint 104 milliárd forint kimutatott társadalmi haszon keletkezett a fogyasztók oldalán, ami több mint kétszerese az éves hivatali költségvetésnek – olvasható a szervezet közleményben.