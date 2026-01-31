1p
Közélet Tisza Párt Választás 2026

Újabb ismert arc csatlakozott a Tiszához

mfor.hu

Az énekesnő, ruhatervező Csézy.

„Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben” – posztolta ki Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalára. Bemutatása szerint:

Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Csézy tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban folytatta, majd a Miskolci Egyetemen szerzett énekművész diplomát. Pályája során fellépett Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is, a világhírt az Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg számára, amelyen ő képviselhette Magyarországot.

Magyar szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy Csézy tervezte azt az estélyi ruhát is, amelyben Karikó átvette a Nobel-díjat.

A Tisza jelöltjének a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. számú választókerületében nem kisebb névvel kell megküzdenie, mint a Fidesz-KDNP által delegált Tállai Andrással, az Agrárminisztérium államtitkárával.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghalt Fenyő Miklós

78 éves volt.

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Két újabb ügyben tett feljelentést Pintér Bence, és közlése szerint mindkettőben nyomozást rendelt el a veszprémi rendőr-főkapitányság.

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A kormány leemelt 11,7 milliárdot Budapest számlájáról

A kormány leemelt 11,7 milliárdot Budapest számlájáról

„A kormány újra rárabolt Budapest számlájára” – jelentette be a főpolgármester.

A Fidesz szerint erősen indult az év a nyugdíjasoknak

A Fidesz szerint erősen indult az év a nyugdíjasoknak

A Fidesz szerint a Tisza bevezetné a nyugdíjadót.

Hihetetlen magyarázattal álltak elő, hogy miért fogy a magyar

Hihetetlen magyarázattal álltak elő, hogy miért fogy a magyar

A bizonytalanság mérsékelte a gyerekvállalási kedvet?

Hihetetlen, miket mondott orbán Viktor a Kossuth rádióban

Hihetetlen, miket mondott Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A kormányfő szerint Brüsszel összejátszik Kijevvel.

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője egyeztetés után bevezetné az eurót.

Itt vannak a rezsistop részletei – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor érkezett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselői elé. 

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extra pénzt

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extrapénzt

Jutalmat és extra béremelést kapnak. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168