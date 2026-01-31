Újabb ismert arc csatlakozott a Tiszához

„Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben” – posztolta ki Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalára. Bemutatása szerint:

Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Csézy tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban folytatta, majd a Miskolci Egyetemen szerzett énekművész diplomát. Pályája során fellépett Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is, a világhírt az Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg számára, amelyen ő képviselhette Magyarországot.

Magyar szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy Csézy tervezte azt az estélyi ruhát is, amelyben Karikó átvette a Nobel-díjat.

A Tisza jelöltjének a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. számú választókerületében nem kisebb névvel kell megküzdenie, mint a Fidesz-KDNP által delegált Tállai Andrással, az Agrárminisztérium államtitkárával.