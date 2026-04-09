Újabb ismert politikus jelentette be a visszalépését

Facebookján közzétett videóban jelentette be Czeglédy Csaba, hogy nem indul el az országgyűlési választáson a szombathelyi központú Vas vármegyei 1-es számú választókerületben. Indoklásában egyebek mellett a Fidesz által teremtett, torz választási rendszerre hivatkozott, és élete egyik legnehezebb döntésének nevezte a visszalépést.

A HVG cikkében emlékeztetett, Czeglédy miatt 150 millió forintot bukott a Demokratikus Koalíció, ugyanis a maximális kampánytámogatás csak akkor jár egy pártnak, ha mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet indít egy párt, Czeglédy pedig függetlenként indult volna. A győzelemért harcoló képviselők száma így négy főre apadt, a Fidesz-KDNP színeiben Vámos Zoltán indul, a Tisza Pártot Rápli Róbert képviseli, a Mi Hazánk jelöltje Danka Lajos, a Kutyapárté pedig Kóber György Márk lesz.