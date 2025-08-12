Újabb képek Hatvanpusztáról – vajon mit rejt a vasajtó a pincében?

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki nemrég „szafarit” is szervezett a miniszterelnök apjának hatvanpusztai birtokához, most néhány régi képet posztolt Facebook-oldalára.

A képviselő szerint ezeket egy, az építkezésen dolgozó munkás készítette a birtok egyik földalatti termében.

„A képet évekkel ezelőtt készítő építőmunkás szerint az ajtó mögötti teremben egy hatalmas széf volt, de azt nem volt alkalma lefotózni...”

- írja Hadházy, aki szerint „furcsa” egy olyan „mezőgazdasági üzem”, ahol ilyen föld alatti bunkerrendszer épül. A képviselő úgy tudja, hogy hasonló ajtók vezetnek egyébként több nagy hűtőterembe is, amelyekben rengeteg élelmet lehet tárolni, a lakóépületeket pedig föld alatti folyosók kötik össze.