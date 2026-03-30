Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Tisza Párt Választás 2026

Újabb kiszivárgott tiszás dokumentumról ír az Index, Magyar Péter szerint egy árva szó sem igaz belőle

Ezúttal energetikai kérdésekről szól az anyag.

Csercsa Balázs, „a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője” az Indexnek hétfő reggel adott interjújában számolt be egy olyan dokumentumról, amely szerint egy leendő Tisza-kormány 2028 végéig eladná az állami kézben lévő Mol-részvényeket és privatizálná az MVM legalább 75 százalékos tulajdonrészét.

A pecsét és aláírás nélküli, szakmai anyagoktól meglehetősen szokatlan módon felkiáltójelek egész sorát tartalmazó dokumentum szerint emellett kivezetnék a védett árakat és leválna az orosz energiahordozókról, melyek ideiglenes áremelkedéshez vezetnének. Csercsa Balázs a közzététel óta egyébként már letiltotta a kommentelést Facebook-oldalán.

Az Index cikkére Orbán Viktor Facebook-oldalán azonnal reagált, azóta már videót is közzétett, ebben úgy fogalmaz: „a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról.  Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.”

Magyar Péter reagált

A Tisza Párt elnöke Facebookon reagált, mint írta:

az Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból. 13 nap.

Hagyatéki eljárás: mikor húzódik el a folyamat?

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből.

Kijött az elemzés: fideszes bástyáknál fordított a Tisza – ábrával

A 21 Kutatóközpont több helyen is a Tisza Párt jelentős előnyére hívja fel a figyelmet.

Dobrev Klára saját Faceboook oldalára feltöltött videóüzenet közben

„Klárának eddig nem volt erőssége a humor – most bizonyította, hogy van neki…” Olvasóink reagáltak a DK elnökének szavaira

Hetek óta téma, hogy a kisebb pártok indulása milyen hatással van a választási matekra: nehezíti a kormányváltást, hiszen a változást akarók szavazatai szétoszlanak, vagy valós esélyt ad, hogy multipolárissá váljon az egyébként várhatóan homogén jobboldali parlament? Dobrev Klára gondolatait olvasóink nehezen fogadják. 

Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

Mindezt telefonon, kimérten jelentette be a magyar miniszterelnök. Egy éjszakáról van szó.

A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

Ezúttal útdíjmentességben és bírságkönnyítésben részesíti a mezőgazdasági szállításokat.

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

Meghökkentő fotót posztolt Orbán Viktor

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

EVP, Wéber Balázs, Németh András, Nyilas Gergely

Ez a botrány végleg betehet az Orbán-kormánynak? Ez Viszont Privát Extra

A héten robbant a hír, miszerint a magyar titkosszolgálat megpróbálhatta bedönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét. A kormány tagad és most is Ukrajnát okolja, ugyanakkor az ügy megpecsételheti a sorsát az április 12-i választásokon. Mindeközben dagad a botrány a Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott Lavrov-Szijjártó beszélgetés kapcsán is, amely az orosz-magyar kapcsolatok mélységeibe enged betekintést. A kormány itt is kémkedést, valamint nyugati beavatkozást emleget.   

Ötmillió forint volt a cél, de már közel 220 millió gyűlt össze Szabó Bence támogatására

90 nap helyett még egynek sem kellett eltelnie.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

