Újabb lemondás, ezt most Orbán Anita fogadta el

A tárcavezető azt írta: az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta.

A Tisza-kormány megalakulását követően az intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került

- tette hozzá. Kiemelte: ebben a szervezeti keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.

Orbán Anita elfogadta Gladden Pappin lemondását

Fotó: Facebook/Orbán Anita

Orbán Anita megköszönte Gladden Pappin „elkötelezett munkáját” és az intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. Az új vezetésről hétfőn adnak tájékoztatást.