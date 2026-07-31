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Közélet Orbán Anita

Újabb lemondás, ezt most Orbán Anita fogadta el

mfor.hu

A külügyminiszter elfogadta Gladden Pappinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását – erről Orbán Anita számolt be pénteki Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: az előző kormányzati ciklusban a Magyar Külügyi Intézet a Miniszterelnökség irányítása alá tartozott, és a külpolitikai elemzőmunka mellett a Miniszterelnökség napi szakpolitikai munkáját is támogatta.

A Tisza-kormány megalakulását követően az intézet ismét a Külügyminisztérium irányítása alá került

- tette hozzá. Kiemelte: ebben a szervezeti keretben az intézet elsődleges feladata a külpolitikai döntéshozatal támogatása magas színvonalú kutatásokkal, elemzésekkel és előrejelzésekkel.

Orbán Anita elfogadta Gladden Pappin lemondását
Orbán Anita elfogadta Gladden Pappin lemondását
Fotó: Facebook/Orbán Anita

Orbán Anita megköszönte Gladden Pappin „elkötelezett munkáját” és az intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit. Az új vezetésről hétfőn adnak tájékoztatást.

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