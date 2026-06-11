Újabb megdöbbentő részletek derültek ki a Hankó-Krausz féle szerződésből

Nagy felháborodást keltett, amikor május közepén kiderült, hogy a kormány két hónappal a választás előtt egy magyar tudományfinanszírozási mércével gigantikus méretű szerződést kötött a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető Élvonal Alapítvánnyal, kiszervezve 261,7 milliárd forintnyi állami pénzt egy közfeladatot ellátó közérdekűvagyon-kezelő alapítványba (kekva).
Valójában ennél is sokkal több pénzről van szó – ez derül ki a Telex által megszerzett dokumentumból.
A májusban napvilágra került 6 éves szerződést egy keretmegállapodás alapján kötötték. Ám a lap közérdekűadat-igényléssel fordult a szerződést a kormányváltás után jogutódként megöröklő Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, ahonnan kapta meg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és az Élvonal teljes keretmegállapodását, ami minimum 25 évre biztosítja az alapítvány finanszírozását.
A szerződés pedig arra világít rá, hogy jóval több pénzről van szó, mint eredetileg elhangzott. Ugyanis a magyar állam vállalja, hogy a keretmegállapodás hatálya alatt megkötött szerződésekben a finanszírozás elérhető maximális mértékét két szerződéses periódus között nem csökkenti 3 százaléknál nagyobb mértékben; illetve hogy évente növeli a támogatás összegét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével, de maximum 8,5 százalékkal.
A portál ez alapján úgy becsüli, hogy 25 évre vetítve minimum 1005 milliárd, maximum 1600 milliárd forintról lehet szó.
Az is szerepel a dokumentumban, hogy az első 25 év lejárta után akár 50 évre biztosította volna az alapítvány finanszírozását az állam. A szerződésben egyébként az is benne van, hogy az alapítványnak a 261,7 milliárdos céltámogatás mellett további 400 millió forintot is megítéltek 2026-ra működési támogatás címszóval.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium május közepén bejelentette, hogy felbontja az Élvonallal a korábbi szerződését, és visszautaltatott Krausz Ferenccel 22 milliárd forint támogatást is. Krausz ezután jelezte, hogy nyitott a párbeszédre, és nyílt levélben az alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A Telex információ szerint tárgyalások folynak a kormány és az Élvonal között az alapítvány jövőjéről.