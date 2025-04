Újabb NEM a magyar kormánytól

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

„Mi meg akarjuk védeni a magyar embereket ezektől a további áremelkedésektől. Az amerikaiak által kivetett vámokra nem jó válasz, ha az Európai Unió is vámokat vet ki, a jó válasz a tárgyalás” – szögezte le. A miniszter végül bejelentette, hogy a magyar kormány ezért a nap folyamán nemmel szavaz az európai uniós viszontvámokra vonatkozó előterjesztésre Brüsszelben.

Elmondta, hogy az Európai Bizottság össze is állított egy, sok száz amerikai termékből álló listát, amelyekre vámot akar kivetni. Márpedig ha ez megtörténik, az Magyarország számára 18 milliárd forint értékű áremelkedést fog jelenteni, s olyan áruk fognak megdrágulni, mint például a kontaktlencsék, a kozmetikumok vagy az építkezéseknél használt műanyag csövek .

A külgazdasági és külügyminiszter újabb NEMet jelentett be Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Európai Unió sajnos egy súlyos hibát vétett, meg lehetett volna akadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. Most viszont, hogy ez nem sikerült, a legfontosabb, hogy ne rontsa tovább Brüsszel ezt a helyzetet

A tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte , hogy az elmúlt napokban a világ közvéleményét és a világgazdaság szereplőit is az Egyesült Államok vámintézkedései tartották izgalomban, és mivel sok még a bizonytalanság, a kérdőjel ebben a helyzetben, egyelőre a stratégiai nyugalom a legfontosabb.

A magyar kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni európai uniós viszontvámokra, mivelhogy azok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!