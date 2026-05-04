Közélet Tisza Párt

Újabb neveket jelentett be a Tisza az Országgyűlés megalakulása előtt

mfor.hu

Parlamenti bizottsági elnökök és az Országgyűlés alelnökei.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket.

A politikus hétfőn egy fotót tett közzé a Facebookon, amiből kiderül, hogy az agrár- és élelmiszergazdasági bizottságot Kovács Petra Judit, a digitalizációs és technológiai bizottságot Varga Balázs, az egészségügyi bizottságot Ruzsa Diána, az európai ügyek bizottságát Sopov Ildikó Éva, a gazdasági és energetikai bizottságot pedig Csőszi Attila vezeti majd.

A honvédelmi és rendvédelmi bizottság élére Bakos Csaba Attila, az igazságügyi és alkotmányügyiére Hantosi István, a közlekedési és beruházásiéra pedig Perticsné Kácsor Andrea kerül majd.

A külügyi bizottságot Hajdu Márton Ádám, a mentelmit Sasi-Nagy Edit, az oktatásit Szűcs Dóra, a társadalmi részvétel bizottságát Jakab Zsuzsanna, a törvényalkotásit Rák Richárd, a vidék- és településfejlesztésit pedig Szabó Tibor vezeti majd.

Őket jelölik az Országgyűlés alelnökeinek

Magyar Péter Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe:

  • Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet;
  • Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt;
  • valamint Rák Richárd jogászt, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.

