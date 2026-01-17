Újabb párt jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választáson

A párt szombati kongresszusának döntése szerint nem indul az LMP a 2026-os országgyűlési választásokon – írja a Telex. „Nem kívánjuk akadályozni a kormányváltást, ezért nem állítunk listát és nem indítunk jelölteket” – mondta a párt országgyűlési képviselője, Bakos Bernadett a Kontrollnak.

Annak a lehetőségét még nem zárta ki a kongresszus, hogy a választási kampányban támogassák valamelyik ellenzéki pártot, ha az az ellenzéki párt ezt külön kéri. Az LMP társelnöke, Ungár Péter a héten jelentette be, hogy felhagy a politikával, nem indul a választásokon, inkább gyerekvédelmi dolgozó lesz.

A héten az LMP már a harmadik párt, ami bejelentette: nem indul a 2026-os választásokon. Vona Gábor pártja, a Második Reformkor ezt szintén szombaton jelentette be. Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom csütörtökön közölte, hogy nem indulnak az idei választásokon.