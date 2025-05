Újabb pofon a civil szervezeteknek és a médiának

Eszerint már az idei egyszázalékos szja-felajánlásokat is elvehetik azoktól a civil szervezetektől és médiumoktól, amelyek felkerülnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzékére mint „külföldi támogatásból közéletet befolyásoló szervezet”.

Kedden az Országgyűlés KDNP-s vezetésű, fideszes többségű igazságügyi bizottsága 8 igennel és 3 nem ellenében megszavazta az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvényhez benyújtott módosító indítvány – számolt be róla a 24.hu.

Már az idei egyszázalékos szja-felajánlásokat is elvehetik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!