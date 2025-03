Újabb pofon a nyugdíjasoknak: suttyomban küldik el őket

A Magyar Szakszervezeti Szövetséghez érkezett beszámolók szerint a leépítések során a nyugdíjas munkavállalók kerülnek először sorra. Ők jellemzően olyan dolgozók, akik nyugdíjba vonulásuk után továbbra is az adott cégnél maradtak. Az elmúlt években a munkaerőhiány miatt egyre nagyobb számban alkalmazták őket, ám most könnyen megválnak tőlük, mivel foglalkoztatásuk megszüntetése egyszerűbb, és nem jár végkielégítéssel.

a kölcsönzött munkavállalókat visszaadják a munkaerő-kölcsönző cégeknek, a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg, és a fluktuáció vagy nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyeket nem töltik be.

A hazai feldolgozóiparban 2023 vége óta zajló leépítések elsősorban a jármű- és akkumulátoripart érintik, de visszaesés tapasztalható a gépiparban, az autóipari műanyagtermék-gyártásban és a könnyűipar egyes területein is. A 24.hu szerint a cégek igyekeznek elkerülni a csoportos létszámleépítést, ezért kevésbé látványos módszerekkel csökkentik dolgozói létszámukat:

