Újabb renitens fideszes: kifakadt a polgármester, beszólt a nemzeti oldalnak

Külön bírálta Horváth László drogügyi kormánybiztost is, aki Pogány Induló fellépését elítélte. Görgényi szerint ezzel legfeljebb az előadó népszerűségét növelik: „Vagy ez lenne a titkos cél?”

A kritikákat megfogalmazó „kedves jobboldali emberekhez” is szólt: „Nem ajánlom senkinek, hogy politikai alapon akarja megszabni, hogy valaki valahol felléphet-e. Az a 70-es, 80-as évek agitprop szellemisége.” Felidézte, hogy egykor a P. Mobilt vagy a Beatricét is tiltották, mégis Kossuth-díjas zenekarokká váltak.

A városi kulturális élet sokszínűségét hangsúlyozva azt írta: a könyvtári programok és a Várszínház évadai is tartalmaznak ellenzéki kötődésű művészeket: „Az ugye megvan mindenkinek, hogy Mácsai Pál, Mucsi Zoltán és Udvaros Dorottya is erősen ellenzéki beállítottságú?”

Leszögezte: „Gyulán az lép fel, az ad elő, akire a közönségnek igénye van. Nem politikai alapon kerülnek kiválasztásra a zenekarok és más előadók.” Emlékeztetett arra, hogy polgármestersége idején fellépett már többek között a Quimby, Péterffy Bori és Azahriah is, akik szerinte „ellenzéki beállítottságú, hovatovább betegesen kormány- és Fidesz-gyűlölő” előadók, de ennek nem volt jelentősége a meghívásuknál.

