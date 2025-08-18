Újabb települést bukott el a Fidesz

1p
A kormánypárt színeiben Cégénydányádát vezető polgármester lemondott, majd hiába indult függetlenként, alulmaradt a szintén párton kívüli másik jelölttel szemben.

A független Károly Lászlót választották a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Cégénydányád polgármesterévé a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson – tette közzé honlapján a Nemzeti Választási Iroda hétfőn.

A voksolást azért kellett megtartani, mert a községet 2010 óta a Fidesz-KDNP színeiben vezető Kelemen Róbert lemondott tisztségéről. Az időközi választáson az immár függetlenként induló korábbi polgármester 171, míg kihívója, Károly László 226 szavazatot szerzett.

A névjegyzékben szereplő 523 választópolgárból 403-an jelentek meg az urnáknál, érvényesen 397-en szavaztak.

A Fehérgyarmathoz közeli településen vasárnap képviselő-választást is tartottak, mert az előző testületben a képviselők száma a működéshez szükséges létszám alá csökkent. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult, közülük Szilágyi Gábor, Károly Dániel, Bíró Bertalan és Biró István szerzett mandátumot.

(MTI)

