Újabb vagyonnyilatkozatok jöttek ki, lehet böngészni

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter felerészben tulajdonosa Csornán egy 237 négyzetméteres családi háznak, emellett 209,7 hektár termőföldtulajdonnal rendelkezik Csornán, valamint Rábapordány, Dör, Bodonhely és Bágyogszovát településeken. A szántó és gyep besorolású földeket 36 pótlapon szerepelteti nyilatkozatában. Bóna Szabolcsnak föld bérbeadásból származó bevételt is feltüntet. A miniszter értékpapírban tart 34 ezer eurót és 9,4 millió forintot, bankszámláján 7 millió forint van, hitelintézettel szembeni tartozása pedig 8,5 millió forint.

Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a II. kerületben tulajdonol egy 81 négyzetméteres lakást és Badacsonytomajban van egy 100 négyzetméteres üdülője is. Értékpapírban több mint 114 millió forintot tart, tartozása nincsen. Vagyonnyilatkozatában kutatóként havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti jövedelmet vallott be, illetve díjazás nélkül látja el egy közalapítvány kuratóriumi elnökségét.

Lannert Juditnak például van egy badacsonytomaji nyaralója is

Fotó: MTI

Görög Márta igazságügyi miniszter Szegeden felerészben tulajdonosa egy 65 négyzetméteres lakásnak, és egy 300 négyzetméteres családi háznak, emellett haszonélvezeti joga van egy budapesti VII. kerületi 70 négyzetméteres lakáson és egy szegedi 78 négyzetméteres lakáson is. A miniszternek van egy 2022-ben vásárolt 2018-as évjáratú BMW X5-ös autója, és mintegy 35 millió forintot tart értékpapírban. Hitelintézettel szemben 7,5 milliós tartozása van, és egy millió forintot szerepeltet a szerződés alapján fennálló pénzkövetelések között. Görög Márta nyilatkozatában a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán intézetvezető egyetemi tanárként és dékánként kapott fizetését, valamint az SZTE rektori megbízottjaként és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kollégiumi elnökeként kapott jövedelmét szerepelteti. A miniszter díjazás nélkül tagja egy kft-nek is.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter négy ingatlant szerepeltet a vagyonnyilatkozatában: egy Budapest XI. kerületben lévő 57 négyzetméteres, valamint egy 36 négyzetméteres lakást, egy 885 négyzetméteres telket rajta családi házzal Nagykovácsiban. 2021-ben örökléssel résztulajdonosa lett egy II. kerületi 437 négyzetméteres lakóháznak udvarral, amellyel kapcsolatban azt közölte: a 23940/100000 arányú tulajdoni hányadára végrehajtási jog van bejegyezve. Ruff Bálintnak van egy 2020-ban vásárolt Volvo V60-as autója.

A védett műalkotások között egy 2010-ben örökölt nemesi oklevelet tüntetett fel a miniszter, aki négyezer kötetes könyvtárral rendelkezik.

A politikusnak 1,8 millió forint értékben van OTP-részvénye; bankszámláján 7,3 millió forint van, de eurót és dollárt is tart, összesen 7,4 millió forint értékben. Ruff Bálint adóstárs egy 9,3 millió forintos babaváró támogatással nyújtott kölcsönben, magánszemélyeknek pedig 35 millió forinttal tartozik. A miniszteri megbízatása előtti három évben tanácsadó volt a józsefvárosi önkormányzatnál, valamint Szeged városánál is dolgozott, míg az Invisible Hand Tanácsadó Kft.-ből osztalékot vett ki.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek nincs változás az ingatlanjaiban a januári, még fővárosi képviselőként benyújtott nyilatkozatához képest. Az I. kerületben egy 113 négyzetméteres, a XI. kerületben egy 67 négyzetméteres, illetve egy 82 négyzetméteres lakásnak a tulajdonosa. Édesanyjától egy XII. kerületi, édesapjától egy III. kerületi ingatlant örökölt, de édesapjától egy balatongyöröki gyümölcsöst is kapott. Anyai öröksége egy 2008-as Audi A4-est.

A miniszter több mint három oldalon át sorolja jelentős részben édesanyjától örökölt értékpapírban elhelyezett megtakarításait, egyéb befektetéseit, részvényeit, utóbbiak száma nőtt is előző vagyonnyilatkozatához képest.

Januárhoz képest átalakult magyarállampapír-portfoliója is: míg januárban magyar állampapírban több mint 15 millió forintot tartott, most 2,4 millió forintja van; euróban nyilvántartott magyar állampapírjainak értéke továbbra is 145 ezer, és újdonság az OTP portfóliókezelt állománya, amelynek névértéke 46 millió forint. Vitézy Dávidnak 2,5 millió forint készpénze, bankszámláján pedig 3,4 millió forintja és 2 millió forint értékű devizája van; két lakáshitel miatt 44 millió forinttal tartozik banknak, míg magánszemélyekkel szembeni tartozása 3,5 millió forint. Miniszteri kinevezése előtt jövedelme származott a fővárosi képviselőségből, valamint Közlekedési Kutató Kft. ügyvezetői posztjából. Vitézy Dávid ingatlanbérbeadásból is bevételhez jut.

Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadónak Budapest XIII. kerületében három ingatlanja van: egy 50 négyzetméteres társasházi lakás, egy 505 négyzetméteres ingatlan rajta családi házzal és egy 461 négyzetméteres lakóház. A főtanácsadó Balatonszemesen is rendelkezik családi házzal egy 1151 négyzetméteres ingatlanon, a Fejér vármegyei Válon pedig egy 1133 négyzetméteres beépítetlen terület résztulajdonosa. Tóth Péternek van egy 2018-ban vásárolt Seat Alhambrája és egy 2023-ban vett Regal OBX 21 motoros kishajója. 18 millió forint készpénzt tüntetett fel nyilatkozatában. Megbízatása előtti három évben pedig bevételhez jutott a Tisza Párt kampánymenedzsereként és három cég ügyvezetőjeként. A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezetőnek a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül kell vagyonnyilatkozatot tennie. A kormany.hu oldalon közzétették a kabinet tagjainak és az államtitkároknak a személyijövedelemadó-bevallásból nyilvános adatait is.

(MTI)