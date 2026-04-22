Újabb választás előtti állami nagybevásárlásra bukkantunk

Közel 4 milliárd forintért, egész pontosan 3 896 933 512 forintért vásárol határellenőrzést szolgáló autókat az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) – derül ki az Európai Uniós közbeszerzési értesítőből. Mindeközben a police.hu arról ír, hogy a határvadászok 2026. április 21-én közokirat-hamisítás miatt egy esetben, míg tiltott határátlépés, embercsempészés, valamint hazánk területére történő illegális belépés és határsértő megakadályozása miatt nem intézkedtek. Április 20-án 6 határsértőt tartóztattak fel, április 18-án pedig 31-et, míg két ember ellen embercsempészés miatt indult büntetőeljárás. Azaz naponta hullámzik, hogy melyik nap van kevés, vagy mérsékelten közepes feladatuk a határvédelem dolgozóinak.

Mindenesetre a beszerzett hatalmas gépjárműparkban, melyet négy részletben teljesítenek maximum 420 nap alatt, nem kevesebb mint 169 gépjármű szerepel. Melyek a következők:

Egyterű személygépjárművek terepjáró képességgel fehér színben – 58 darab

Egyterű 8 fős fehér színű terepjáró járőr mikrobuszok – 22 darab

Áruszállító (pick up) 5 fős fekete (vagy azzal egyenértékű) terepjáró járőrgépkocsik – 54 darab

Nagyteljesítményű 5 fős fekete (vagy azzal egyenértékű) terepjáró gépkocsik – 35 darab.

Az összes gépjárműnél kizárólag egyforma típusok voltak megajánlhatóak.

Az első tenderen csak a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. indult és nyert 878 655 978 forint értékben.

A második tenderen szintén csak egy induló volt, és ő is nyerte, nevezetesen a Pappas Auto Magyarország Kft. 822 617 576 forint értékben.

A harmadik tenderen a Petrányi-Autó Kereskedelmi Kft. nyert 1 116 728 748 forint értékben, de itt legalább volt még egy induló, a Porsche Hungária Kft.

A negyedik tenderen a Gablini Premium Kft. nyert 1 078 931 210 forint értékben, ahol elindult még a Wallis British Motors Kft. is, de alulmaradt.

Jelenleg alig van feladatuk a határvadászoknak

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Kerestük a Közbeszerzési Értesítőben az ORFK korábbi gépjárművásárlásait, de nem akadtunk a nyomukra, a police.hu-n pedig az utolsó beszerzések, valamint az 5 millió feletti szerződések 2023-ból valók. Az ORFK a korábbi jó szokásával ellentétben azóta nem tette nyilvánossá honlapján a nagyértékű szerződéseit.

Volt jóval nagyobb értékű gépjármű-vásárlás is

Még 2012-ben közel 4000 autós flottatendert bukott az ORFK, ugyanis a közbeszerzést pénzügyileg és műszakilag is elrontotta, ezért a lízingcégek nem adtak ajánlatot. De még ugyanabban az évben 6,8 milliárd forintért 1750 darab autót szereztek be az újra kiírt közbeszerzés keretében az Opel Magyarországtól és a Porsche Hungáriától.

2014 májusában az ORFK 1 225 autóra írt ki tárgyalásos közbeszerzést, az első ütem 550 autóját 4 milliárd forintért szerezte be.

De a 2017 is erős év volt a gépjárműflottát illetően, EU-s pénzből 40 milliárd forintért vett 250 darab gépjárművet az ORFK, aztán pedig – a bevándorlási válsághelyzetre hivatkozva – a nyilvános közbeszerzést megkerülve vásárolt még 387 darab új autót a rendőrség, de 45 milliárd forintért további 14-féle autót szerzett be az ORFK.

2018-ban aztán az Átlátszó írt arról, hogy a police.hu-n feltüntetett 5 millió forintnál nagyobb szerződések között megtalálta az ORFK 1,2 milliárd forintos szerződését, amely alapján toborzásra való hivatkozással vásároltak a határrendészeknek járműveket, egész pontosan speciális nehéz terepjáró tehergépkocsikat, térmegvilágító utánfutókat. Az ORFK a lapnak azt is elárulta, hogy a járművek egyáltalán nem a rendőrséghez jelentkezők csábítását szolgálták, hanem a határrendészeti tevékenységet végzők munkáját segítették.

2022-ben ismét 14 nehézgépjárművet kaptak a határvadászok.

Természetesen mi is küldtünk kérdést az ORFK-nak, hogy a most vásárolt 169 darabos gépjárműflottát a határvadászok pontosan mikortól és mire használja majd, s hogy a police.hu-n 2023 óta miért nem találhatók meg az elmúlt évek beszerzései. Érdeklődésünkre még nem válaszoltak, de frissítjük cikkünket, ha megérkezne.

Nagy a fluktuáció a határvadászoknál

A magyar határvédelem egyébként a régi időkre nyúlik vissza, ám az első úgynevezett határvadászok csak 2022-ben álltak szolgálatba. Feladatuk alapvetően – a rendőrség munkáját segítendő – az államhatár őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása.

A 160 órás képzésre való jelentkezéshez elég, ha a jelentkező nem múlt még el 55 éves, büntetlen előéletű, cselekvőképes, és elvégezte a 8 általánost. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 1300-1400 határvadász van jelenleg Magyarországon, ami elmarad a tervezett 2200-4000 főtől, és a magas fluktuáció miatt ez a szám is folyamatosan változik.