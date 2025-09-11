Újbuda nem hagyja magát: szembeszáll a közétkeztetésben egy fideszes hátszelű cégcsoporttal

László Imre polgármester szerint Miskolc, Balmazújváros és Salgótarján is hasonló helyzetbe került – írja a Népszava.

A XI. kerület vezetése meglepő elszántsággal reagált, amikor a cég megpróbálta újraosztani a kerületi közétkeztetési piacot. Nem engedtek a nyomásnak, de nem is adták fel, mint Balmazújváros, ahol a közétkeztetés összeomlása után végül a tiszalöki börtönből szállítják az ételeket a város 11 intézményébe.

Kimért adagok

Fotó: Hungast

Egy hét alatt összerakták

Újbudán mindössze egy hét alatt sikerült talpra állítani a rendszert: béreltek egy főző- és tálalókonyhát, felszerelték a szükséges eszközökkel, leszerződtek a beszállítókkal, megszerezték az engedélyeket, felvették a személyzetet, összeállították az étlapokat, sőt a hulladékszállításról is gondoskodtak. Így biztosítani tudják a 3400 bölcsődés és óvodás étkeztetését. A sietség ellenére két hónap alatt 30-40 millió forint megtakarítással is számolnak.

„Olyan alvilági, maffiamódszereket vetettek be ellenünk, amelyeknek nincs helye a hazai közéletben” – fogalmazott László Imre a Demokratikus Koalíció polgármestere egy háttérbeszélgetésen.

A küzdelemnek azonban még nincs vége. A 150 milliárd forintra becsült hazai közétkeztetési piac régóta néhány szereplő szűk körének érdekeltsége.