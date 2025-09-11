Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Budapest Vendéglátás

Újbuda nem hagyja magát: szembeszáll a közétkeztetésben egy fideszes hátszelű cégcsoporttal

mfor.hu

Újbuda önkormányzata kemény küzdelembe keveredett egy befolyásos közétkeztető céggel, amely több más város botrányos ügyeiben is érintett.

László Imre polgármester szerint Miskolc, Balmazújváros és Salgótarján is hasonló helyzetbe került – írja a Népszava.

A XI. kerület vezetése meglepő elszántsággal reagált, amikor a cég megpróbálta újraosztani a kerületi közétkeztetési piacot. Nem engedtek a nyomásnak, de nem is adták fel, mint Balmazújváros, ahol a közétkeztetés összeomlása után végül a tiszalöki börtönből szállítják az ételeket a város 11 intézményébe.

Kimért adagok
Kimért adagok
Fotó: Hungast

Egy hét alatt összerakták

Újbudán mindössze egy hét alatt sikerült talpra állítani a rendszert: béreltek egy főző- és tálalókonyhát, felszerelték a szükséges eszközökkel, leszerződtek a beszállítókkal, megszerezték az engedélyeket, felvették a személyzetet, összeállították az étlapokat, sőt a hulladékszállításról is gondoskodtak. Így biztosítani tudják a 3400 bölcsődés és óvodás étkeztetését. A sietség ellenére két hónap alatt 30-40 millió forint megtakarítással is számolnak.

„Olyan alvilági, maffiamódszereket vetettek be ellenünk, amelyeknek nincs helye a hazai közéletben” – fogalmazott László Imre a Demokratikus Koalíció polgármestere egy háttérbeszélgetésen.

A küzdelemnek azonban még nincs vége. A 150 milliárd forintra becsült hazai közétkeztetési piac régóta néhány szereplő szűk körének érdekeltsége.

