2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Budapest Média Választás 2026

Újbuda trükkös módszerrel szorítja vissza a közterületi politikai hirdetéseket

mfor.hu

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

A rendeletalkotás során az önkormányzat figyelembe vette azt a jogi keretet, amelyben eljárhat: a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás – közölte a kerület.

A most elfogadott módosítás ezért más úton kívánja elérni a politikamentes közterületeket.

Mi kerülhet rá?
Mi kerülhet rá?
Fotó: mahir.hu

Kerülőút

A rendelet 50 százalék díjkedvezményt biztosít azoknak a cégeknek, amelyek a közterület-használati szerződésben vállalják, hogy kizárólag: valamilyen árut, szolgáltatást, vagy kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsítenek.

A rendelet célja, hogy Újbuda közterei ne váljanak politikai kampányok színtereivé. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az olyan, eseteként háborúval fenyegető plakátok, amelyek a gyerekek számára érthetetlen, sokszor félelemkeltő üzeneteket hordoznak.

Bízunk abban, hogy a kedvezmény ösztönző erejű lesz, és minél többen döntenek úgy, hogy politikai tartalom nélkül használják a közterületi hirdetési felületeket – közölte a kerület vezetése.

Újbuda elkötelezett abban, hogy a kerület közterei biztonságos, barátságos és gyermekbarát környezetet nyújtsanak – olyan helyeket, ahol az itt élők nem kampányüzenetekkel, hanem valódi közösségi értékekkel találkoznak – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A jegybank szerint Magyar Péter ártatlan.

Orbán Viktor

Osztrák köztelevízió: véget érhet az Orbán-korszak Magyarországon

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint Magyar Péter gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egészen egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168