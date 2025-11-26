Újbuda trükkös módszerrel szorítja vissza a közterületi politikai hirdetéseket

A rendeletalkotás során az önkormányzat figyelembe vette azt a jogi keretet, amelyben eljárhat: a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy egy önkormányzat előírja, milyen tartalmú hirdetést tehet közzé egy vállalkozás a saját közterületein. Tartalmi cenzúrára nincs jogszabályi felhatalmazás – közölte a kerület.

A most elfogadott módosítás ezért más úton kívánja elérni a politikamentes közterületeket.

Mi kerülhet rá?

Fotó: mahir.hu

Kerülőút

A rendelet 50 százalék díjkedvezményt biztosít azoknak a cégeknek, amelyek a közterület-használati szerződésben vállalják, hogy kizárólag: valamilyen árut, szolgáltatást, vagy kulturális-, sport-, oktatási célú eseményt, illetve karitatív célokat népszerűsítenek.

A rendelet célja, hogy Újbuda közterei ne váljanak politikai kampányok színtereivé. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az olyan, eseteként háborúval fenyegető plakátok, amelyek a gyerekek számára érthetetlen, sokszor félelemkeltő üzeneteket hordoznak.

Bízunk abban, hogy a kedvezmény ösztönző erejű lesz, és minél többen döntenek úgy, hogy politikai tartalom nélkül használják a közterületi hirdetési felületeket – közölte a kerület vezetése.

Újbuda elkötelezett abban, hogy a kerület közterei biztonságos, barátságos és gyermekbarát környezetet nyújtsanak – olyan helyeket, ahol az itt élők nem kampányüzenetekkel, hanem valódi közösségi értékekkel találkoznak – tették hozzá.