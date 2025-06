Újdörögdi baleset: nem a kézigránát volt a hibás

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Zalahaláphoz tartozó gyakorlótéren március 21-én, pénteken, a kormánytisztviselők számára szervezett Adaptív Védelem nevű gyakorlat közben az egyik résztvevő kezében felrobbant egy élesgránát, aminek következtében elveszítette az egyik kezét csuklóból, a másikat alkarból és információink szerint további súlyos, életminőségét maradandó módon károsító sérüléseket szenvedett. Az áldozat a Miniszterelnökség egyik 28 éves női tisztviselője. A tragikus balesetben megsérült a kiképző is, aki lágyrészsérüléseket és csonttörést szenvedett.

