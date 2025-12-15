1p
Közélet Hadügy, védelem, honvédelem

Újdörögdi kézigránát-baleset: eltelt 9 hónap, de nincs gyanúsított

mfor.hu

Továbbra sincsen gyanúsított.

A nyomozás jelenlegi szakaszában a bizonyítékok értékelése még folyamatban van, melynek eredményét követően lehet csak a büntetőjogi felelősség kérdésében megalapozottan állást foglalni

– ezt válaszolta az újdörögdi gránátrobbanás miatti nyomozás állását firtató kérdésre Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, vette észre a hvg.hu.

Mint írták, Kanász-Nagy Máté független képviselő írásbeli kérdésére a legfőbb ügyész azt is elárulta, hogy a győri nyomozó ügyészségen maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folyamatban lévő eljárásban az egyesített igazságügyi szakértői vélemény értékeli az érintettek sérüléseinek jellegét, a büntetőjogilag releváns gyógytartamát és keletkezési mechanizmusát.”

A portál leszögezte, az ügynek továbbra sincs gyanúsítottja, és még mindig a szakértői vélemények, illetve bizonyítékok értékelése zajlik – vagyis ott tart az ügy, ahol egy hónappal ezelőtt. A baleset még márciusban történt.

