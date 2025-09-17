Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Fél év után sem zárult le a nyomozás a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén történt, súlyos sérüléssel járó baleset ügyében – derült ki a legfőbb ügyész válaszából, amit Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő parlamenti kérdésére küldött, és amelyet a 24.hu szemlézett.
Mint arról korábbi cikkeinkben írtunk, márciusban egy éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során a gránát felrobbant egy kormánytisztviselő kezében. A fiatal nő mindkét kezén megsérült, egyik oldalon csuklóját, a másik oldalon a teljes alkarját veszítette el, és többszörös repeszsérülést szenvedett.
A portál emlékeztetett, a rendőrség és a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség, valamint a Honvédelmi Minisztérium hatósági főosztályának balesetvizsgáló szolgálata is beszállt a vizsgálatba, amelyben fő kérdés lehetett, hogy irodai alkalmazottaknak miért kellett éles gránáttal gyakorlatozniuk. Az incidens miatt végül a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt rendelte el a nyomozást.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész azt közölte, hogy az eljárás még felderítési szakaszban van, gyanúsított nincs az ügyben. A cikk szerint úgy fogalmazott, jelenleg az egyesített szakértői vélemény készül, amelyhez a szakértő kérésére meghosszabbították a benyújtás határidejét – erre többször már nincs lehetőség.