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Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz

Újdörögdi kézigránát-baleset: Ruszin-Szendi Romulusz fontos lépést jelentett be

mfor.hu

Elrendelik a belső vizsgálatot.

Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az újdörögdi gyakorlótéren 2025 márciusában történt kézigránát-baleset miatt – jelentette be a tárcavezető a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor: „van egy másik felelősség is”, ezért hozta meg nehéz, de elkerülhetetlen döntését.

Úgy fogalmazott, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A miniszter szerint ugyanis nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti.

„Meg kell állapítani, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség és van-e benne politikai felelősség” – fogalmazott a videóban Ruszin-Szendi Romulusz. Hozzátette, az ügyben érintetteken túl az egész társadalomnak szüksége van arra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon.

A miniszter közölte, a vizsgálat körülbelül hatvan napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét.

Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésében úgy fogalmazott, a vizsgálattal annak a fiatal nőnek tartoznak, „aki szolgálni akarta a hazáját, és ezért olyan árat fizetett, amelyet semmilyen embernek nem lenne szabad megfizetnie”.

A baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén. Egy kormánytisztviselők számára szervezett önkéntes honvédelmi kiképzésen és kézigránát-dobógyakorlaton éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében, a fiatal nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette.

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