Ujhelyi István: "Ezért lehetetlen Brüsszelt elfoglalni"

El kell foglalni Brüsszelt! De hogyan?! - Ujhelyi István vasárnapi levelében megválaszolja a kérdést amelyen - saját bevallása szerint is - sokat gondolkodott Orbán Viktor márciusi beszéde óta.

"Értem, hogy az ideológiai és politikai többség elfoglalásáról van szó, és azt is értem, hogy a kormánypártot támogató (lassan, de biztosan lemorzsolódó) tömeg nincs tisztában az Európai Unió pontos működésével, vagyis nekik aztán bármit lehet mondani, de őszintén csodálkozom, hogy van bőrük ennyire palira venni a saját választóikat" - írja a politikus.

Hozzáteszi: a miniszterelnök egy okos ember, sok mindent látott már a világból és pontosan tudja azt is, hogy Brüsszelt, illetve az európai többséget nem lehet csak úgy „elfoglalni”.

Elfoglalnia nem kell például az Európai Tanácsot, hiszen több mint egy évtizede ott ül a többi vezetővel együtt. Hasonlóképp az Európai Unió Tanácsában, ahol az általa vezetett kormány miniszterei képviselik Magyarországot a szakpolitikai fórumokon és próbálnak kompromisszumokat találni az európai ügyekben a magyar érdekek mentén; igaz persze, hosszú ideje ezt csinálják a legkevésbé, rendszerint most már inkább csak vétóznak és zsarolnak a Karmelita utasítására. Elfoglalni tehát az Európai Unió Tanácsát sem kell, hiszen ott ülnek a Fidesz-kormány delegáltjai és lehetőségük van formálni az uniós ügyeket a saját érdekük, vagy főnöki utasításuk mentén.

Ujhelyi szerint Orbán Viktor új politikai szlogenje az európai parlamenti választások kapcsán is hülyének nézi a fideszes választókat, hiszen hiába mennek majd el minél többen a narancsos bázisból és voksolnak a Deutsch Tamás vezette listára, nem fogják tudni ezzel sem „elfoglalni Brüsszelt”.

Rossz hírem van, még akkor sem lesz így, ha a Magyarországnak járó 21 mandátum mindegyikét a Fidesz nyerné el valamilyen abszurd okból - jelenti ki Ujhelyi.

Az Európai Parlamentben ugyanis jelenleg 705 képviselő ül 27 tagállamból és alakuljon bárhogy is a szélsőjobboldali-, Európa-ellenes, sok esetben vállaltan oroszpárti erők előre nyomulása, a döntéshozatali többséget még így is bizonyosan az erős és egységes Európai Unióban érdekelt, az európai értékek iránt elkötelezett (és ezért egymással egységteremtő kompromisszumokra nyitott) keresztény-konzervatív néppártiak, a szociáldemokraták, valamint a várhatóan visszább szoruló liberálisok és zöldek fogják adni június kilencedike után is. Deutsch Tamás és a fideszes delegáció legyen tehát bármekkora, Orbán Viktor nem lesz az európai közösség elfoglalója/irányítója, a NER korrupt maffiaállama megmarad torz, kelet-európai csökevénynek.