Ujhelyi szerint Tusványos is felszabadul a narancsnyomás alól, ha bukik a NER

Nem fogom Orbán Viktor tegnapi, tusványosi beszédét elemezni, mert ezt megtették azóta sokan és sokféleképpen – írta Ujhelyi István volt európai parlamenti képviselő, aki arról értkezett, hogy mi legyen „Tusványossal”, ha véget ér az Orbán-rendszer. A 24.hu cikke szerint Ujhelyi a korai időkben számos alkalommal ott volt személyesen is a tusnádfürdői rendezvényeken, részt vett vitákon, „mielőtt a NER és a fideszes gazdasági-politikai elit a saját játszóterévé nem alakította át ezt az egykor volt remek kezdeményezést”. A ma már bálványosinak hívott dzsembori alapötlete még 1989 decemberében Kézdivásárhelyen született. „A szabadegyetem eredeti célja akkor – és valahol legmélyen talán még most is – az volt, hogy legyen egy határon átnyúló együttműködés, legyen román-magyar és kulturált magyar-magyar politikai párbeszéd”.

A mai «Tusványos» nemcsak Orbán számára fontos színpad, és nemcsak a fideszes holdudvar kifizetőhelye, de egy valóban fontos és jelentős esemény,

amelynek profizmusát, tömegvonzóképességét és brandépítését nemhogy alábecsülni nem szabad, de egyenesen példaértékűnek kell felmutatni” – írta Ujhelyi, aki szerint ettől függetlenül lehetett volna valami sokkal fennköltebb, valóban összenemzeti, a benne rejlő igazi lehetőségeket kihasználó program is a kétharmados orbáni uradalom alatt.

Kifejtette, hogy a mostani már egy eldeformált összejövetel, amely betokosodott az egyre jobban saját maga uszító/kirekesztő politikájának dagonyájába süppedő fideszes hatalomba.

Ujhelyi kifejtette, hogyaz elmúlt években volt elég simlizés: megjelentek a nagy állami cégek, amelyek épp a tusványosi rendezvényben látták meg a reklámlehetőségetés a kulturális célok jótékony támogatását (csak tavaly 1,4 milliárd forintot dobtak össze az állami támogatók). – A lóláb akkor lógott ki legjobban, amikor az egyébként akkoriban forráshiánnyal küszködő, a magyar légiforgalmi-irányításért felelős, HungaroControll vezetése is (nyilván saját ötlet alapján) arra jutott, hogy sokmilliós támogatásért cserébe meg kell jelennie az erdélyi programon – írta.

„Abban bízom, hogy ha a NER bukik, akkor az olyan nagyszerű és leuralt kezdeményezések, mint amilyen Tusványos is, ugyancsak felszabadul majd az egyoldalú narancsnyomás alól” – jegyezte meg Ujhelyi István a 24.hu cikkében.