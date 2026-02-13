2p

Közélet Állami támogatás Miskolc Szijjártó Péter

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

mfor.hu

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyszínen leszögezte, hogy a Diósgyőri Acélművek a magyar iparnak egy nagyon fontos aranytartaléka lehet, mert itt csúcsidőben akár 15 ezren is dolgozhattak – amiről az MTI is beszámolt.

„A magyar gazdaság és a magyar ipar egyik főszereplője volt a Diósgyőri Acélművek, és most itt az ideje annak, hogy elkezdjük feldolgozni ezt a területet, elkezdjük hasznosítani ezt a területet. Ehhez nagyon szoros együttműködésre van szükség a város és a kormány között” – emelte ki.

„Egy újabb hatmilliárd forintot biztosítottunk Miskolcnak arra, hogy a Diósgyőri Acélművek területéből újra tudjanak vásárolni, minél nagyobb területe az egykori acélműveknek Miskolc városának tulajdona legyen, és akkor már lehet a fejlesztésen gondolkodni, de természetesen a legjobb fejlesztés az, amit a helyiek is akarnak” – tette hozzá.

Helyi konzultáció

Szijjártó Péter bejelentette, hogy ezért március 2-án konzultáció indul a városban, amelynek keretében a helyi lakosok elmondhatják a véleményüket, és majd azt valósítják meg közösen.

„A helyzet az, hogy a 21. század iparágai, amelyek az informatikára, a mesterséges intelligenciára, tehát abszolút innovatív szellemi tevékenységekre épülnek, azok itt remekül otthonra találhatnának” – érvelt.

„Úgyhogy nyilván először vissza kell adni a város szövetébe ezt az egész tájsebet, legyen könnyebb a város élete, ne kelljen kerülgetni ezt jobbról, balról, és be kell ide telepíteni modern gazdasági tevékenységeket, amelyeknek már valószínűleg nem lesz köze a nehéziparhoz. Na, ezen fogunk együtt dolgozni a következő időszakban. Arra kérem a miskolciakat, hogy ezt a munkát segítsék majd” – mondta.

