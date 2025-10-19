Újpest polgármestere: Ha stadion épül, épüljön metró is

Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány az újpesti stadion építését. Az arénát az újpesti labdarúgócsapat többségi tulajdonosa, a Mol-csoport építheti fel a kerület kertvárosi részén.

„Szeretnénk érdemben beleszólni és befolyásolni a projektet, hogy a várható kockázatokat csökkenthessük, a felmerülő problémákat megoldhassuk, hogy a környék javát szolgáló közösségi célú fejlesztések valósulhassanak meg, hogy megakadályozzuk, hogy a kertváros felől szurkolói kapuk nyíljanak” – írta közösségi oldalán Újpest polgármestere, Trippon Norbert. A kerület vezetője tárgyalásokat és garanciákat vár el a kervárosba épülő stadionnal kapcsolatban.

Trippon fontos szempontnak tartja az M3-as metró meghosszabbítását. „Nyilvánvalóan a fejlesztő is tudja, hogy már középtávon szükséges az újpesti metró meghosszabbítása, a megfelelő tömegközlekedési kapacitások biztosítása érdekében. Mindez 35 éve várat magára, ezért aztán a halványnál talán erősebb reménysugár, hogy a jövőben Újpest mellett a nemzeti olajtársaságnak is érdekében áll a metró meghosszabbítása” – írta a polgármester. Abban bízik, hogy a Mol-csoport élni fog a „kiemelkedően jelentős lobbierejével”.

Az újpesti önkormányzat egy településrendezési szerződésben szerezne jogi garanciákat a környék védelmére, például arra is, hogy a szurkolók ne a kertváros felől vonuljanak a stadionba.