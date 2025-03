Újpest választ: íme a legfrissebb eredmény

Időközi országgyűlési képviselő-választást tartanak vasárnap a budapesti 11. számú választókerületben, lényegében Újpesten. Reggel 7-kor a választásra jogosultak kevesebb mint 0,5 százaléka adta le a voksát. Reggel 9-kor már 3,2 százaléknál tartott a számláló. 2022-ben reggel 9-kor jóval többen, 8,6 százalékos volt a részvétel.

Kapcsolódó cikk Így verheti meg a Fideszt Magyar Péter – elmondta a politológus, hogyan nyerhet a Tisza választást Ha nincs 6-8 százalékpontos előnye a Tiszának, akkor el is felejthetik a győzelmet, de ígérni kell a nyugdíjasoknak is, a nőkről nem is beszélve.

A Népszava összeállítása szerint az időközi parlamenti szavazást azért kellett kiírni, mert Varju László lemondott mandátumáról. A DK-s képviselőt a momentumos Fekete-Győr Andráshoz hasonlóan garázdaságért ítélte el a Kúria, miután 2018 telén biztonságiakkal „dulakodott” az MTVA székházában. Varju nem várta meg, míg összeférhetetlenség miatt megfosztják a képviselőségtől, és lemondással adott esélyt magának az újrázásra. Vasárnapi győzelme papírformának tűnik, mivel 2018-ban és 2022-ben simán hozta a választókerületet, a Tisza Párt pedig ezen a versenyen nem indul. A fideszes Renge Zsolt személyében Varju László ráadásul olyan ellenfelet kap, aki az elmúlt két önkormányzati választáson kikapott.